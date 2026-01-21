台中百里侯 藍軍姐弟爭霸 隔空訴溫情

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」陷入僵局，楊瓊瓔（左)21日前往建國市場懇託，沿途喊「女力接棒，讓台中更好」。（林弘笙攝）

立法院副院長江啟臣（右）21日前往豐原第一公有零售市場發贈春聯。（李京昇攝）

2026台中市長選戰綠營選將早定於一尊，藍營仍深陷立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔「姐弟之爭」。面對黨內整合僵局引發基層焦慮，江、楊21日各自深入市場掃街「接地氣」，並隔空互訴溫情，一致強調雙方關係友好。綠營何欣純則公開直言楊基層扎根深厚，在其眼中比江更為強勁的對手。

楊瓊瓔昨展開「鐵人行程」，清晨6點趕赴台中果菜批發市場，隨後轉往建國市場拜票。面對支持者熱情高喊「楊市長好」，楊瓊瓔熱情回應「讓我們女力接棒」，並強調與江啟臣之間「沒有姐弟之爭，我們本來就很好」。

廣告 廣告

對於近期兩人民調拉近，楊瓊瓔表示，任何民調都值得尊敬與參考，將以開放態度尊重黨中央的提名制度。針對黨主席鄭麗文曾表態「沒理由勸退楊瓊瓔」一事，楊回應，國民黨是民主政黨，最珍貴的就是民主傳統，一切會依照制度辦理。

江啟臣則前往豐原第一市場發送春聯，面對雙方支持者的「小摩擦」，他呼籲各界保持理性，強調民主社會雖然自由發言，但不要互相攻擊，不論是黨內競爭或不同黨派之間，台灣民主都需要相互尊重，應以社會和諧與國家穩定為重。此外，昨下午更帶領捷克前眾議長艾達莫娃參訪台中精密機械園區的大銀微公司。

面對藍營內部的整合僵局，何欣純分析，楊從省議員時期至今，選區曾涵蓋「山、海、屯」地區，對地方的熟悉度與基層扎根之深，某些程度甚至超越；另何形容江是「具國際觀的博士人才」，市民會評判誰適合引領城市，希望江留在中央發揮專才「為國爭光」，台中的城市服務由她負責就好。