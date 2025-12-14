台中監獄受刑人爆走痛扁管理員！檢察官怒了求重判…下場多關50天

記者吳泊萱／台中報導

一名羅姓男子因案在台中監獄服刑，今年2月間，羅男因情緒不穩，在監獄管理員準備帶他到舍房隔離時，對管理員拳打腳踢，造成管理員雙腿、髖部挫傷。事後羅男被依妨害公務罪起訴，檢察官認為羅男有洗錢罪前科，屬於累犯，建請法院重判。法官認為，羅男兩次犯罪內容不同，不構成累犯，判拘役50日，得易科罰金5萬元；全案可上訴。

起訴書指出，羅男因違反洗錢防制法，被高雄地院判刑3月，併科罰金6萬元確定，2022年2月服刑完畢後，仍不知悔改，今年2月4日起，又因另案收容在台中監獄。

今年2月13日晚間6時許，羅男因情緒不穩，監獄管理員準備將人帶往舍房隔離時，羅男先是故意往隔離舍的反方向走，被管理員制止後，竟出手毆打管理員胸口，並出腳猛踢，導致管理員左膝擦挫傷、右髖部挫傷。

事後羅男被依妨害公務罪起訴，檢察官認為羅男曾犯洗錢罪，如今又毆打監獄管理員，顯見其法遵循意識不足，建請法官依累犯加重其刑。

法院審酌，羅男犯下的洗錢罪，與本次妨害公務執行罪，兩者罪質不同，難認羅男友特別惡性或刑罰反應力薄弱情形，考量羅男法治觀念薄弱，但犯後坦承犯行，依妨害公務罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元；全案可上訴。

