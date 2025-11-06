台中監理站新大樓採一站式服務 陳世凱：繳罰單也能笑著離開

台中監理站舉行新大樓啟用典禮，交通部長陳世凱及立委何欣純、楊瓊瓔等人到場剪綵祝賀。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市監理站全國臨櫃業務量最大，每月平均服務3.2萬人次，今(6日)舉行新大樓啟用典禮，成為台中市新地標，交通部長陳世凱到場剪綵祝賀，強調這裡是一站式服務櫃台，提供方便、快速服務，甚至6分鐘就能完成服務，期許要讓民眾繳罰單也能笑著離開。

台中市監理站原本3棟建物分別有65年至30年歷史，老舊毀損，且民眾辦理業務要在3棟樓奔波，交通部耗資逾4億新建辦公大樓，分層分流服務人流，站長林國原指出，1樓是車輛及駕駛人單一窗口服務、2樓是違規裁決及新車領牌作業，5樓為初考領照及道路安全講習。

林國原說，台中市監理站轄管台中12個行政區，轄管駕駛人123萬人、機車110萬輛，臨櫃業務量為全國第一，除了無法驗車、考汽車駕照，服務涵蓋監理業務，最多是換照、車輛報廢及日譯本駕照，這次新建大樓擴大服務，監理站佔地近2700坪，綠建築意象有飛翔翅膀及「明隧道」造型，變成打卡點，也打造開放式公園，種植327棵喬木、11月中旬提供停車場有58席汽車格、96席機車格。

創新服務也有「ATM解繳公款作業」、「AI辨識號牌及通報」、「智慧號牌收繳機3.0」等新科技便民設施。

台中市監理站也首創全國ATM解繳公款作業，利用站內便利超商ATM解繳公款，減少保全運送現鈔風險及經費，隨時存入降低保管風險、即時銷帳，每年可節省經費30萬，站長林國原指出，成功模式現已逐步複製至其他公務單位，若用於全國所有監理所站，每年將至少節省公帑1000多萬元。

台中市監理站新建大樓啟用，分層分流服務民眾。(記者蔡淑媛攝)

陳世凱強調台中市監理站是一站式服務櫃台，期許讓民眾繳罰單也能笑著離開。(記者蔡淑媛攝)

