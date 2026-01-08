台中監理站「光頭張先生」暴紅 本人澄清：還有幾根！

生活中心／張予柔報導



台中監理站近日因一則Google五星好評意外在網路上暴紅，一名民眾分享，自己前往辦理過戶時，遇到一位「光頭張先生」的服務人員，不僅耐心解答一連串問題，態度也相當親切，讓他留下深刻印象。然而，這則看似單純的感謝留言，卻因「光頭」二字掀起一波幽默討論，甚至引來交通部長親自現身留言。





台中監理站「光頭張先生」暴紅 部長現身要賞…本人澄清：還有「幾根」！

有民眾在台中監理站留下五星好評，稱讚「光頭張先生」親切解說，官方幽默澄清其實「還有幾根頭髮」。（圖／翻攝自 Threads＠tanuno436）

有網友在Threads上分享台中監理站Google評論區的一則五星好評，留言中提到，當天中午前往監理站詢問過戶的事情，服務台一名「光頭張先生」細心解說流程，因此他特地上網留下好評表達感謝。台中監理站官方帳號也在下方回應，感謝民眾對同仁服務的肯定，同時幽默澄清，「張先生表示，他的頭上還有幾根頭髮，肉眼雖不易識別，但嚴格來說還稱不上光頭」。

台中監理站「光頭張先生」暴紅 部長現身要賞…本人澄清：還有「幾根」！

貼文暴紅吸引破萬按讚，交通部長也現身力挺表揚，「光頭張先生」親自回應自嘲幽默再圈粉。（圖／翻攝自 Threads＠tanuno436）

貼文曝光後迅速引發熱議，短時間內吸引逾1.3萬人按讚、14萬人次瀏覽，留言區充滿玩笑與善意調侃，「服務好又有幽默感，難怪會被記住」、「被表揚但又被說是光頭，心情挺複雜的」、「張先生不知道該哭還是該笑」。值得一提的是，交通部長陳世凱也現身留言表示，將請公路局局長轉達這份肯定，並給予獎勵，讓用心服務的同仁被看見。而事件主角「光頭張先生」隨後也親自現身回應，自嘲表示「是光頭張先生本人沒錯」，笑說其實多年前頭髮還很茂密，後來乾脆全剃光，覺得更俐落也更帥，不但省水、省洗髮精，連吹風機都用不上。





