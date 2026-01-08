台中監理站「光頭張先生」服務獲讚揚 本尊澄清：頭上還有幾根

台中監理站張姓員工在社群掀起熱議。（翻攝Google Maps）

近日有民眾前往台中監理站詢問過戶事宜，因一名張姓職員相當熱心，為此特地在Google評論留言致謝「光頭張先生」，監理所官方則回應「張先生澄清，頭上還有幾根頭髮」，評論被轉發至Threads引發熱議，交通部長陳世凱也親自回應，表示會請公路局長給予獎勵，同時針對髮量澄清「有，但不多。」張先生意外爆紅後，也現身留言串回應。

近日台中監理站一則Google評論引發關注，只見民眾留下評論寫著「今天中午過去問過戶的事情，服務台一位光頭張先生很親切幫忙解答我的一堆問題，非常感謝」，監理站官方則回應，感謝留言肯定服務品質，但也特別備註「張先生澄清表示，他的頭上還有幾根頭髮」，認為還稱不上光頭。

這則評論被其他網友發現後轉發至Threads，累積超過1.2萬人次關注，就連陳世凱也現身留言加入討論，「有，但不多。我會請公路局局長轉達這份肯定及給予獎勵！讓用心服務的同仁被看見」，張先生本尊也現身致謝：「謝謝部長～ 但是我要跟部長澄清我真的還有一些髮渣唷」。

張先生爆紅後，也特別在留言區一一和網友互動，並透露曾留過長髮，「後來發現全剃光更帥氣了，不但省水還省洗髮精，連吹風機都不用了」，據《ETtoday新聞雲》報導，張先生坦言，近來下樓服務時，「確實能感受到有民眾會多看他幾眼」，但他也強調，不論是否被認出都會秉持同樣態度努力回應民眾問題。





