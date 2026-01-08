台中監理站「光頭張先生」服務獲讚 本人笑駁：肉眼難辨但還有幾根

民眾大讚台中監理站的「光頭張先生」態度親切，本人澄清他有「肉眼不易識別的幾根頭髮」，不算是光頭。（圖／公路局提供）

近日有民眾大讚台中監理站一名張姓服務人員，協助解答問題時非常親切，在Google地圖上留下5星好評，並稱該人士為「光頭張先生」，結果台中監理站回覆留言時特別附上張先生的澄清回應：「頭上還有幾根頭髮，嚴格來說不算光頭」。消息曝光後在社群平台Threads上讓網友笑翻，連交通部長陳世凱也現身留言。

近日一位民眾前往台中監理站詢問有關過戶事宜，服務人員親切又熱情的態度讓當事人相當滿意，離開後特地到Google地圖評論區留下5星好評，當中寫道「非常感謝服務台一位光頭張先生」。而監理站人員也回覆該評論表示會持續努力，並特別附上張先生的澄清：「p.s.張先生澄清表示，他的頭上還有幾根頭髮，肉眼雖不易識別，但嚴格來說還稱不上『光頭』」，配上哭笑不得的表情符號。

民眾與台中監理站的逗趣對話，網友見狀後截圖PO到Threads上，讓網友們笑喊「人家好心幫你解答問題，結果你恩將仇報」、「先懷疑張先生含淚回覆」、「看來張先生不只服務好，人也很幽默」、「被讚揚卻被說是光頭，心情應該很複雜」、「最後幾根毛髮的尊嚴一定要守住」、「能感受到張先生的堅持」。

有網友說「說『跟傑森史塔森很像那位』，不知道給不給過」，張先生本人回應「可以唷，我喜歡大家這樣叫我」、「我不止2、3根唷，應該有2、30根」。貼文也釣來陳世凱親自留言：「有，但不多」，並稱會請公路局局長轉達這份肯定並給予獎勵，讓用心服務的同仁被看見。

另根據《ETtoday新聞雲》報導，此次引起討論的張先生本人表示，小編告訴他Google評論的內容，他才知道民眾的留言，小編還細數他頭上有幾根頭髮，沒想到竟因此在網路上成為話題。他也強調，其實他真的有頭髮，過去甚至留過長捲髮，但後來因為耳朵要動手術剃頭，隨後才發現「光頭的世界很舒服」，因此一試成主顧，維持這個造型至今約3年了。

（圖／翻攝自Threads）

