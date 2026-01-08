台中監理站「光頭張先生」獲好評 交通部長要獎勵！本尊現身:我還有頭髮

生活中心／倪譽瑋報導

日前台中監理站的Google評論被留下五星好評，民眾大讚「光頭張先生」服務好，釣出監理站官方親自回應，被轉發到社群後，交通部長陳世凱也跳出來表示，會請公路局局長轉達這份肯定及給予獎勵。如今「光頭張先生」本人現身，他感謝大家稱讚，並透露過去留長髮剃光後，發現這樣相當舒適，後來就養成2到3天剃一次頭的習慣，強調自己還是有頭髮的。

台中監理站員工「光頭張先生」獲好評 官方回應笑翻眾人

近期民眾在台中監理站Google地圖上給予5星好評，特別點名「服務台一位光頭張先生」很親切，幫自己解答了很多問題。監理站官方也回應，「感謝您的撥冗留言對我們服務品質的肯定，我們會持續努力。」還特別點出，「光頭張先生」澄清，他的頭上還有幾根頭髮，肉眼雖不易識別，但嚴格上來說應該還稱不上「光頭」。

台中監理站官方的幽默回應被轉發到社群平台Threads上，掀起高度討論，大家開玩地說「要改稱為『不易識別髮量』的張先生」、「有幾根毛髮都知道，他只是髮量少」、「他被表揚，但又被說是光頭，心情挺複雜的」、「張先生不只服務好，人也很幽默」、「能感受到張先生的堅持」。

交通部長陳世凱點名要獎勵 張先生本人發聲了

在相關討論中，意外釣出陳世凱本人，他先笑稱「有，但不多」，接著表示會請公路局局長轉達這份肯定及給予獎勵「讓用心服務的同仁被看見」。

民眾稱讚的「光頭張先生」本人現身，透露自己原本頭髮多，剃光後發現很舒服。（圖／台中市監理站提供）

據悉，連交通部長都來稱讚的「光頭張先生」本名叫張維軒，在台中監理站負責公文收發等內勤工作，有時會到櫃檯輪班，他很開心能獲得稱讚。對於光頭的部分，他表示自己還是有頭髮的，但習慣每2到3天剃頭，並透露自己過去曾有長髮，後來發現全剃光更帥氣，感覺也相當舒適「不但省水還省洗髮精，連吹風機都不用了」。

