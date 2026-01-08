台中監理站「光頭張」被讚 本人急澄清有髮 陳世凱也來了

台中監理站一名張姓服務人員，近日被民眾大讚協助解答問題時非常親切，在Google地圖上留下5星好評，並稱服務人員為「光頭張先生」，結果台中監理站回覆時，特別附上張先生的回應，稱頭上其實還有幾根頭髮，嚴格來說不算光頭，在Threads上讓網友笑翻，連交通部長陳世凱也現身留言。

近日一位民眾前往台中監理站，詢問有關過戶的事情，結果服務人員相當親切又熱情，讓她離開後特地點開Google地圖留下5星好評，感謝服務台的「光頭張先生」，結果該則評論引起監理站人員回覆，還特別附上張先生的澄清，說頭上其實還有幾根頭髮，雖然肉眼不易識別，但嚴格來說其實還算不上光頭。

民眾與台中監理站逗趣的互動，被其他網友發現後截圖發到Threads上，讓網友們笑喊「人家好心幫你解答問題，結果你恩將仇報」、「殺人誅心」、「看來張先生不只服務好，人也很幽默」、「被讚揚卻被說是光頭，心情應該很複雜」、「以後請改成『不易識別髮量張先生』」、「張先生很生氣，請你道歉」。

文章引起討論後，也釣來陳世凱親自留言，稱會請公路局局長轉達肯定並給予獎勵，讓用心服務的同仁被看見，讓網友再度笑出來，說「怎麼會被海巡到，笑死」、「可以給予一次VIP頭皮護理」、「部長真的神出鬼沒欸」。

