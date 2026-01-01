台中直飛曼谷跨年包機泰國觀光局邀旅客迎新年

台中曼谷跨年包機獲得家庭、情侶、年輕族群高度關注顯示台灣旅客對泰國跨年需求持續攀升。（圖：泰國觀光局提供）

▲台中曼谷跨年包機獲得家庭、情侶、年輕族群高度關注顯示台灣旅客對泰國跨年需求持續攀升。（圖：泰國觀光局提供）

泰國觀光局（TAT）台北辦事處昨（三十一）日攜手華府旅行社、泰國獅子航空（Thai Lion Air）及多家合作單位，推出「台中－曼谷跨年包機」，帶領台灣旅客直飛泰國，在曼谷參與盛大 Amazing Thailand Countdown 2026 活動，喜迎二○二六新年。

泰國觀光局台北辦事處指出，包機自台中清泉崗機場出發，讓中台灣旅客能以最便利方式前往曼谷，旅客除能參與泰國最具規模跨年慶典，也能在新年期間體驗豐富文化、美食魅力與節慶氛圍，也藉由跨年包機推廣泰國節慶旅遊，深化「Amazing Thailand」品牌形象。

泰國觀光局台北辦事處長莎莉蔓（Sarima Chindamat）表示：「台灣旅客對泰國跨年的需求持續攀升，此次很高興與華府旅行社及泰國獅子航空合作推出『台中－曼谷跨年包機』，讓台灣旅客以直達方式前往泰國參與全球知名跨年慶典，感受泰國的多元文化、美麗景觀、豐富美食等迎接旅客，相信透過專案將強化臺泰雙向旅遊交流，吸引更多旅客在新的一年到泰國觀光旅遊。」

泰國觀光局回顧二○二四至二○二五年間，台灣旅客赴泰人數保持穩健成長，中台灣市場更具開發潛力，未來盼透過跨年包機、主題旅遊企劃與節慶行銷合作，期望今年再創百萬旅客新紀錄。