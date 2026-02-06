台中知名壽喜燒食安出包「多人腹瀉」遭勒令停業 業者發聲明曝可能元凶

蜜柑關西風壽喜燒被勒令業者停業。（翻攝自臉書@蜜柑 關西風壽喜燒）

台中市西區去年12月才開幕的樂軒松阪亭集團旗下全新壽喜燒品牌「蜜柑關西風壽喜燒」，有民眾近日前往用餐後陸續有人出現腹瀉、發燒等食物中毒症狀。台中市衛生局派員前往勘查後當場勒令業者停業，並限期改善，業者發布聲明回應並發布暫停營業公告。

台中市食安處指出，民眾2月1日晚間前往用餐後，陸續出現發燒、頭暈、腸胃道等不適狀況，食安處3日接獲民眾通報後便至現場完成稽查，初步結果顯示，餐廳有個人物品未專區放置、未出示病媒消毒紀錄及廚餘處理廠商資訊、食品添加物未妥善管理等缺失，當場勒令業者停業並限期改善，否則將可依法開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

業者發布聲明回應並發布暫停營業公告。（翻攝自Instagram@mikantaichung）

蜜柑關西風壽喜燒表示，經內部初步回溯，疑似問題來源可能為承裝「蛋慕斯」的氮氣瓶，目前除了無限期暫停供應「蛋慕斯」，即刻起也配合衛生局要求停業整頓，並將積極承擔受影響顧客之醫療費用及相關損失補償，絕不推諉。同時詢問若有民眾1日晚間用餐後身體有任何不適，務必透過社群媒體私訊，「我們將安排專人協助處理後續的理賠事宜。」

業者強調，只使用通過SGS檢驗標準的雞蛋，過去的送驗紀錄中，129項農藥、多項抗生素、沙門氏桿菌及大腸桿菌均為未檢出；目前釐清發生的原因，可能為雞蛋做成蛋慕斯，放入氮氣瓶之後，保存上出現溫差。蜜柑關西風壽喜燒稍後也發布暫停營業公告，1日晚間有顧客用餐後身體不適，業者對此深感抱歉，「本店即日起暫停營業進行全面整頓與食安檢視，待事件查明後將另行公告。造成您的不便，我們深表歉意，感謝理解與體諒。」

