台中知名手搖連鎖店爆「飲料有蟑螂蛋」暫停業 市府今稽查結果曝

即時中心／徐子為報導



近日台中知名飲料店「大茗本位製茶堂」爆發食安風波，有民眾於社群平台控訴，自己疑似喝到蟑螂卵，店員卻堅稱其是「蕎麥」，還當場捏爆噴汁；業者也緊急發出道歉聲明，表示一中店將進行清消，全面檢視原料、儲放與作業環境。台中市府衛生局食安處今（12）天前往現場稽查，雖未發現異物，但發現環境不潔等缺失，責令限期改善，將派員複查。





網友於社群平台Threads發文並貼出照片，表示自己喝飲料喝到異物，吐出來發現外觀呈現紅褐色、長方形，且有紋路邊邊帶鋸齒狀，上網搜尋後認為非常像蟑螂卵，致電後再拿回店家確認，不過店員卻堅稱那是「蕎麥」。



該網友更傻眼地說，店員竟直接把異物「捏爆」，當下看到異物爆出液體，甚至差點噴濺到他。他也不解，蕎麥是實心種子，捏碎應該是粉狀，怎麼會爆漿？ 而雖然店家已完成退費，同時表示能再重做，「但我實在不敢再喝了……」。



大茗總公司後發出聲明致歉，並啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。



台中市衛生局食安處獲報後，今派員稽查南屯區飲料業者。食安處表示，經查核相關飲品、原料及食材，未發現異物，但要求業者強化作業環境清潔、製作流程及病媒防治管理，落實食品安全措施。



另也稽查北區飲料業者，雖未發現飲品及原料異常，但吧檯下方環境不潔、冰箱內食材有交互污染風險等缺失，已依法責令業者限期改善，將另行派員複查。



食安處強調，針對業者缺失，將持續追蹤複查，若屆期仍未改善，將依「食品安全衛生管理法」規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。





