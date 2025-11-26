台中知名機車行惡性倒閉 苦主連夜索車：誰能比我慘
台中市 / 綜合報導
台中市烏日區一家機車行，老闆疑似欠債，店面無預警關門，造成好幾十名顧客付錢後無法取回愛車，向警方報案。上游廠商透露，這名老闆四處欠債，金額超過百萬，不但顧客蒙受損失，也讓合作廠商陷入困境，有廠商特地從屏東趕來，不惜用雙倍價格連夜請堆高機把機器載走，一早店家疑似找朋友來搬走店裡的物品，而他們對於店裡的事一概不回應。
深夜機車行大門突然敞開，裡頭停一台貨車，門外聚集許多人，但他們不是來修車，而是趕來把自己的愛車牽回去，因為車行老闆無預警跑路了，一早老闆疑似找朋友來搬走店裡物品，但他們對於店裡的事完全不回應，記者VS.疑似老闆朋友說：「幫忙搬飲水機嗎，是認識的嗎，你們現在聯絡得到老闆嗎。」
機車行裡車子幾乎全被牽走，只剩外頭停放幾輛損壞疑似報廢的機車，這間位於台中烏日區的機車行，原本在車友間評價良好，網路評價還有4.6顆星，有顧客付了幾萬到十幾萬的金額修車或改車，但是半個月前車行營業開始不穩，後來乾脆大門深鎖，至少幾十名顧客蒙受損失，隔壁店家說：「你如果要跑，你會告訴人說我要跑嗎，半夜就偷跑了。」
受害上游廠商說：「同行的，被他欠款的就打電話給我，他說他也被欠了20幾萬，我就在那邊等，等到晚上。」老闆欠款金額估計超過100萬元，上游合作廠商也連帶受害，有人特地從屏東趕來，不惜用兩倍價格，夜間請來堆高機把機器載走，也有合作同業因為和老闆關係良好，答應如果有顧客的車，在這裡維修到一半都可以回來找他們繼續修。
受害同業阿諺說：「一些朋友，還是說客人，還是說一些小蜜蜂，賣零件的，每個都有(被)欠。」據了解，劉姓車行老闆在112年就因為欠款被銀行強制執行，房產也被查封，雖然他在同業和車友間口碑都不錯，還有人幫他代墊費用借錢周轉，沒想到這回老闆直接跑路，目前已經有多名顧客向警方報案。
