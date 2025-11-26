台中知名機車行爆惡性倒閉！欠債累積上百萬 苦主連夜牽車自救

台中知名機車行爆惡性倒閉。圖/ 翻攝自Google街景

台中烏日知名機車行「微動力工坊」驚傳惡性倒閉，數十名車主付款後無法取回愛車，不少苦主在Threads蓋起「受災戶樓」，感嘆「改車改到老闆跑路」。據悉，機車行劉姓老闆早在2023年就欠債百萬，連廠商也是受害者，至今人間蒸發，店家在Google地圖上已顯示「永久歇業」。

位於台中成功嶺營區旁的知名機車行「微動力工坊」，擁有4.6顆星好評，過去有不少民眾紛紛讚許老闆親切、服務專業細心，且價格相當划算，甚至直呼「整體評價我給大於5顆星」。

不過，卻有忠實客戶在Threads上發文指出，自己在「微動力工坊」車行已經改車將近3年，期間還會帶著朋友前往光顧，但今年開始一切都改變了。

他指出，8月時訂購前輪，10月訂購後輪，老闆卻頻頻以家務事為由拖欠至今，近期終於到貨，前往店家竟被店員告知「老闆會想辦法把錢退給我，店要關了」，讓他相當傻眼。

貼文發布後勾起大批苦主蓋起「受災戶樓」，紛紛表示「這裡是18萬受災戶」、「10萬受災戶 車子還沒有全屍」、「改車可以找我，因為我也是被欠錢的店家之一」、「14萬+1」、「35600，前後避震碟盤等等東西」、「X2 25800等一年」。

根據《TVBS》報導，劉姓老闆疑似欠債跑路，總金額已超過上百萬元，不僅造成數十名車主受害，連上游廠商也同樣受害，多名顧客已聯合向警方報案。

據悉，機車行老闆早在2023年就欠下百萬，遭銀行強制執行，連房產也被查封，近日直接惡意倒閉，有廠商直接從屏東殺到台中，請堆高機把器具載走，不少車主深夜直接聚集在店門外，牽回自己的愛車。



