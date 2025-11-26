台中知名機車行爆惡性倒閉 老闆欠款破百萬

台中烏日一間擁有Google4.6星高評價的知名機車行，驚傳惡性倒閉。（圖／東森新聞）





台中烏日一間擁有Google4.6星高評價的知名機車行，驚傳惡性倒閉。劉姓負責人疑似欠款超過百萬元後突然失聯，導致數十名車主付款後無法取回愛車，上游廠商與同業也成了受害者。不少苦主甚至半夜找其他車行協助打開鐵門，才把車牽走，但仍有許多車缺少零件，或已付款的改裝品毫無下落，如今求償無門。

深夜時分，車行鐵門大開，裡頭停著一輛貨車，外頭站了好幾名民眾，但他們不是要修車，而是趁機把自己的機車領回。因為車行老闆接單之後修到一半，人卻突然蒸發。附近民眾表示，當晚有不少年輕人聚集，不確定是來拿車還是拿東西，但場面相當混亂。

這間車行位於台中烏日，長期在Google上擁有4.6顆星好評，顧客評論大讚老闆解說詳細、親切，技術好、價格合理，因此不少人願意花數萬元甚至十多萬元改車、修車。然而大約半個月前，車行開始出現營業不穩、時常沒開門的情況，最後更大門深鎖。數十名顧客因此錢車兩失，甚至連上游廠商也被欠下上百萬貨款。

有廠商指出，當初與劉姓老闆約定若還不出款項，可自行將馬力機拖回自處，但劉男始終避不見面。廠商從屏東北上，多次撲空後，終於趁夜裡有人開門時緊急把設備拉走。他無奈表示，即便夜間拉貨堆高機價格更高，也得趁現在拖走，不拖就沒機會了。

另一名遭欠款同業阿諺則說，他與劉男交情不差，零件款項、本金都被拖欠。他也表示，若有車主的車在該店修到一半或未完成，可到他們車行協助處理並提供優惠。

車行門口目前仍停著多輛機車，有些缺少零件，有些付錢叫的零件沒有到貨。部分車主雖已取回愛車，但車況不完整，只能自掏腰包再修。受害者已陸續報警求助。烏日分局三和所所長楊儒陸表示，案件正在積極偵辦中，如涉及財務糾紛，民眾應循正當管道求償。

據了解，車行劉姓負責人早在2023年（112年）就因欠下100多萬元而被銀行強制執行，名下房產遭查封。不少同業、車友因信任他的為人，代墊零件費或借款，卻遭對方落跑。截至目前已有5名被害人報案，警方正追查劉姓負責人下落，釐清確切原因。

