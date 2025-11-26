台中知名機車行爆惡性倒閉！車主無奈：改車改到老闆跑路

台中知名改裝機車行「微動力工坊」驚傳惡性倒閉。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 台中烏日區知名機車行「微動力工坊」驚傳惡性倒閉，劉姓負責人疑似因欠債突然失聯，導致多名車主付款後無法取回愛車，更連帶上游廠商與同業受害，多位苦主在社群平台抱怨「改車改到老闆跑路那也是很生活了」、「這裡是18萬受災戶，歡迎蓋樓」。

「微動力工坊」在Google評分上有4.6星，大量顧客都稱讚老闆專業、細心，更有顧客直言「已經變忠誠顧客了，兩台車都在這邊改的，老闆手路不錯而且有問必答」。但有忠實顧客點出，今年8月開始老闆一改過往好相處的態度，開始拖欠訂購的輪胎。

上游零件廠商指出，劉姓老闆欠款累積已超過百萬元，當初與老闆約定三年分期，但僅半年就開始無法按期收款，此次惡性倒閉後，上游廠商紛紛到店將設備拖回，更有同業指出，曾看在交情將許多零件零時借調給劉姓老闆，如今全數被拖欠。

隨著「微動力工坊」惡性倒閉，車行鐵門長期深鎖，不少已經付款改裝的車主只能半夜請其他車行協助打開鐵門才能牽回愛車，但仍有許多車缺少零件，如今也都求償無門，已有多名車主向警方報案。

