台中知名機車行驚傳惡性倒閉！欠款累積破百萬 車主連夜拖車快跑

台中市烏日區知名機車行「微動力工坊」近日驚傳惡性倒閉。（翻攝自Google Maps）

台中市烏日區知名機車行「微動力工坊」近日驚傳惡性倒閉，劉姓負責人疑似因欠突然失聯，導致多名車主付款後無法取回愛車，上游廠商與同業也成受害者。事件傳出後，有車主在網路上發文表示「改車改到老闆跑路那也是很生活了」。

「微動力工坊」原本在車友圈評價相當高，Google Maps上擁有4.6星評價，許多人稱讚老闆態度親切、技術可靠，有顧客與他往來3年，認為老闆有問必答、不推銷不必要的改裝配件。然而今年8月起，顧客陸續反映聯絡越來越困難，交車時程延宕，到了近期甚至完全失聯，車行鐵門長期深鎖。不少苦主只能半夜請其他車行協助打開鐵門才能牽回愛車，但仍有許多車缺少零件，或已付款的改裝配，如今也都求償無門。

上游廠商與同業同樣損失慘重

據了解，劉姓老闆欠款累積已超過百萬元。一名提供馬力機的廠商透露，當初與老闆約定三年分期，但僅半年就開始無法按期收款。近期得知對方疑似多方欠債後，他從屏東連夜北上，甚至不惜以翻倍價格租堆高機，也要連夜將設備拖回。他表示，若再錯過這次開門的時機，恐怕再也取不回機器。也有另一名同業指出，許多零件原本是看在交情上臨時借調給對方，如今也全數被拖欠。

還有同樣被欠款的車行老闆表示，若有顧客的車是在微動力工坊維修到一半，他們願意協助接手，並提供優惠。

加上收了錢卻未叫貨的零件，目前欠款加起來已超過百萬，已有多名車主向警方報案。據瞭解，該名劉姓老闆早在112年便因欠債超過百萬元遭銀行強制執行，房產被查封。

