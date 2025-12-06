台中知名港式餐廳爆食物中毒 5人腹瀉發燒！她控業者竟「已讀不回」

社會中心／李紹宏報導

台中市西屯區一家知名港式餐廳爆發疑似食物中毒事件！根據了解，張小姐一家7口近日前往該餐廳用餐後，其中5人陸續出現腹瀉、發燒、腹痛等不適症狀，最嚴重的是張小姐2歲兒子，因高燒達40度且確診為沙門氏菌感染，最終住院長達8天，讓家屬感到相當心痛，更控訴業者已讀不回。

民眾指控，上月到台中一間知名港式餐廳用餐，7人有5人疑似食物中毒，兩歲兒子竟高燒40度，在醫院住院8天。（圖／翻攝自Google Map）

這名張小姐在網路上發文指出，於11月16日晚間前往西屯區一家知名港式餐廳享受晚餐，然而美好的用餐體驗卻迅速變調，因為陸續有5名家庭成員（3名大人、2名小孩）出現腹瀉、發燒、腹痛等不適症狀。

其中，最令人心疼的是張小姐兩歲的兒子，他高燒一度飆破40度，經就醫檢查確認感染沙門氏菌，被迫住院長達8天，讓張小姐懷疑問題可能出在當晚點用的餐點，例如松露滑蛋蝦仁。

面對家人身體的痛苦，張小姐事後向餐廳業者反映並尋求協助，但業者的處理態度卻讓她極度不滿。她控訴，店家起初尚有關心，但隨後便不斷以「等待報告」為由拖延，到最後甚至直接「已讀不回」，讓家屬感到權益受損。不過對此，餐廳業者則出面駁斥。

台中市食安處接獲民眾通報後，立即啟動疑似食品中毒調查，並派員前往餐廳稽查採檢。食安處說明，由於民眾通報時（11月21日）距離事發用餐日已相隔5天，採集到的食品與環境檢體均呈現陰性，並未檢出有食品中毒相關病菌。儘管如此，稽查人員仍發現餐廳在衛生管理上有缺失，包括部分食材未妥善覆蓋、未離地放置等不符規定的情況，已要求業者限期改善並通過複查。

民眾PO出兒子的診斷說明書。（圖／翻攝自Threads）

食安處強調，儘管檢體結果呈陰性，但基於維護食品安全的責任，已將該餐廳列為高風險稽查對象，後續將加強不定期抽驗及稽查。此外，食安處也將協助張小姐向台中市消費者服務中心提出消費爭議申訴，以保障家屬的消費權益。

事後，餐廳業者強調，第一時間有主動配合相關單位調查，也說會將持續最高標準衛生管理，致力提供用優質用餐環境，感謝各界關心與指教。

