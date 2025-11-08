台中知名百年餅店犂記驚傳意外！女員工左手捲入攪拌機3指疑遭壓碎
〔記者許國楨／台中報導〕台中北區中清路上知名百年餅店犂記，今(8)日上午驚傳意外！一名約30歲的女性員工在操作攪拌機時，疑似為了擺放甜點餡料，不慎將左手捲入機台，導致中指、食指及無名指嚴重受創，疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂，現場一度卡死無法脫困。
台中市消防局於上午9時59分接獲通報，立即派遣文昌分隊出動消防車2輛、8名消防人員前往搶救，由小隊長林永濬帶隊，救難人員抵達後發現，女員工手部深陷攪拌機，雖未大量出血，但因機件緊密壓迫，情況相當危急，隨即使用破壞器材小心拆除機台，最終成功將手部連同部分機具一同脫離送醫。
據了解，目前傷者意識清楚，由救護車緊急送往中國醫藥大學附設醫院治療，院方立即施打麻藥進行手術處置，詳細傷勢仍待進一步評估。
