台中知名百貨賣給遠雄將改名！在地人曝：已經改4次了

台中車站商圈的百貨公司「大魯閣新時代購物中心」自今年1月1日起正式轉讓給遠雄流通事業股份有限公司，並更名為「iFG遠雄廣場台中店」。這座自2015年起由大魯閣經營的購物中心換上新名字，引發在地民眾討論，有人感嘆：「這間百貨改4次名了」。

台中後站「大魯閣新時代購物中心」將改名

大魯閣於去年11月公告，將位於台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」的營業資產、相關權利與義務，以新台幣10億元轉讓給遠雄流通事業公司，雙方已完成契約簽署，並訂2025年12月31日為讓與基準日。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，此次交易看好社區型商場發展潛力，並藉由引入遠雄流通成熟經營模式，提升服務品質與營運能量，並與商場員工共同推動業績成長，持續提供消費者優質服務。

大魯閣指出，因百貨通路產業競爭激烈，基於長期規劃，決定處分旗下兩座商場的營業資產與經營權利。公司強調，將透過財務架構調整集中資源，聚焦核心運動休閒事業及海外市場發展，持續推動「輕資產、重經營」策略，以提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。

百貨改名引討論 老台中人：還是都叫德安

對此，有網友在Threads發文稱：「這家百貨希望不要再改名了！新名好難記」引出當地人討論，「他其實改四次喔，先叫德安，之後是改『新時代』，被大魯閣收購後改『大魯閣新時代』現在又改i什麼的」、「『德安』這個名字在我心中的地位就跟中港路一樣」、「老人家依舊叫德安」、「我應該還是會叫它新時代」、「老台中人還是會叫新時代或是德安百貨」、「我管它改什麼，它就是德安」。

