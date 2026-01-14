台中知名私幼師暴力管教爆案外案 教育局重罰48萬並公告姓名

台中知名幼兒園暴力管教事實認定，教保員及外師雙雙遭罰。示意圖，與本新聞無關。（翻攝自unsplash）

台中市太平區某知名私立雙語幼兒園於去年底爆發虐童案，家長控訴孩子遭教保員及外籍教師拖行、吊舉甚至抓頭撞地。台中市教育局今（14日）公布調查結果，確認園方不當對待事實，除了公告涉案人姓名，更意外揪出園方非法聘僱4名「無照教師」入班教學。全案包含人員與園方，共計裁處超過新台幣48萬元。

台中市太平區一間知名私立雙語幼兒園於去年底爆發駭人聽聞的不當管教事件，當時家長痛心控訴，年幼的孩子竟遭到園內教保員及外籍教師暴力對待，消息傳出後引發社會各界高度關注。台中市教育局在接獲通報後隨即啟動外聘委員調查與認定委員會審議，近期調查結果正式出爐，確認涉案的教保員及外師確實存在不當管教與不當對待事實。

教育局除了在「全國教保資訊網」依法公告行為人姓名及園所名稱，也分別對教保員及外師裁罰6萬元與6,000元，並強制要求兩人接受心理輔導與情緒管理相關課程。

教育局公告涉案教保員與外師姓名。（翻攝自全國教保資訊網）

除了管教暴行外，教育局在深入調查過程中更意外揪出該園所的「案外案」。經查發現，該幼兒園為了節省成本或貪圖方便，竟非法聘任了4名完全不具備教保服務資格的人員從事教職，其中包括1名台籍英文教師、2名外籍教師以及1名職員，這項違規行為涉及嚴重的非法聘僱問題，教育局已勒令這4名「無照教師」即刻不得進班教學，並對該4人各處3萬元罰鍰。而園方作為經營主體，因情節嚴重被裁定加重處罰30萬元，連同不當管教案件的6萬元行政罰，園方總計被開鍘36萬元，整體案件累計罰鍰金額超過48萬元。

目前涉案的教保員已於去年底離職，但教育局強調，處分並不會因離職而終止，後續將嚴格追蹤行為人的列管狀況。針對該園所暴露出的管理漏洞，教育局已強烈要求園方落實巡堂機制，並加強內部教保人員的正向管教宣導，必須確實掌握教師與幼兒之間的日常互動關係。教育局重申，對於校園暴力與非法聘僱零容忍，未來將持續監督該園的改善計畫，並提升教保人員親師溝通水準，以保障幼生最基本的安全與學習權益。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





