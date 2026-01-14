台中知名私幼爆集體不當對待！幼童遭抓頭撞地…教育局罰2師、公布姓名

記者吳泊萱／台中報導

台中太平區知名雙語幼兒園被踢爆不當管教事件，去年有家長指控孩子遭教保員及外籍教師拖行、吊舉，甚至抓頭撞擊地板等暴力行為，氣得通報台中市教育局。近期教育局調查結束，認定園內1名教保員及1名外籍教師存在「非屬情節重大」之不當管教及不當對待行為；另外，該幼兒園還違法聘任4位「未具教保服務資格」的人員從事教職，全案將依法裁處。

台中市教育局於2024年10月中旬接獲家長通報，太平一間私立幼兒園教師疑似有不當管教行為。經外聘委員調查及認定委員會審議，確認園內1名教保員及1名外籍教師有「非屬情節重大」之不當管教及不當對待情事。

教育局指出，目前涉案的教保員與外師已依法裁罰6萬元及6000元，並要求二人接受6至12小時幼兒輔導管教，以及班級經營與情緒管理等相關課程；另外，教育局也在「全國教保資訊網」公告行為人姓名及園所名稱，並對該幼兒園裁罰6萬元；涉案的教保員已於去年12月離職。

另外，在本次調查過程中，教育局發現該幼兒園還違規聘任4名「未具教保服務資格」的人員從事教職，包含1名台籍英文教師、2名外籍教師及1名職員，已勒令4人不得入園進班教學，並依法各處3萬元罰鍰，園方則依法加重處30萬元罰鍰。教育局強調，目前已要求該園加強園內正向管教宣導及研習，並提升教保人員親師溝通，落實巡堂機制，確實掌握教師與幼兒之間的互動關係。

