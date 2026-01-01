台中知名餐廳千金勾引人夫！「偷情小屋」藏情趣用品…閨蜜提告討百萬

記者吳泊萱／台中報導

台中知名餐廳千金偷吃人夫，遭閨蜜一狀告上法院。（示意圖／翻攝自pixabay）

台中東區某知名餐廳千金謝女，因與閨蜜丈夫發展婚外情，遭一狀告上法院。閨蜜指控謝女對外說自己是好姊妹，卻私下勾引她的丈夫，二人還在外租屋築愛巢，屋內放著二人親密合照，以及大量性感內衣、情趣用品，怒告二人求償精神撫慰金100萬元。法院審酌二人侵害配偶權事實明確，判處二人應連帶賠償原配40萬元；全案可上訴。

判決書指出，莊女與丈夫林男於2017年2月結婚，育有2名子女，夫妻二人結婚前，莊女就在丈夫介紹下，認識台中東區某知名餐廳千金謝女。莊女婚後與謝女保持良好互動，謝女也對外稱她們是姊妹、好朋友，沒想到謝女竟私下勾引丈夫林男，二人在2023年間發展婚外情，成為男女朋友。

莊女察覺丈夫異狀後一再詢問，林男才坦承外遇，並表示與謝女在外租了偷情小屋。莊女上門查看，赫見屋內放了丈夫與謝女的親密合照，還有大量情趣內衣以及手銬等情趣用品，氣得一狀告上法院，向丈夫及謝女求償精神撫慰金100萬元。

法院審理期間，丈夫林男表示不爭執莊女主張事實，但目前沒有這麼多錢可以賠償；謝女則表示，林男找她哭訴被妻子莊女精神虐待，自己以朋友身分安慰對方，但招架不住林男的溫情攻勢，最終發展出婚外情，她曾多次要求結束關係。

另外，謝女反控曾向莊女道歉，希望取得對方諒解，但莊女卻趁機開出天價鉅額賠償，並以臉書、IG等各種方式騷擾、恐嚇、誹謗，害她承受巨大精神壓力，並前往身心診所就診，請求酌減賠償金額。

法官認為林男與謝女侵害配偶權事實明確，審酌雙方身分、地位及財產狀況，以及夫妻二人尚未離婚，判決林男與謝女應連帶賠償莊女40萬元；全案可上訴。

