台中矯正協會吳志強接掌新理事長 鎮瀾宮董事長顏清標蒞臨見證

記者陳佳鈴／台中報導

台中市矯正協會舉辦理監事會議暨新任理事長就職典禮，立法委員何欣純與大甲鎮瀾宮董事長顏清標等貴賓親臨現場祝賀。(圖/翻攝畫面)

台中市矯正協會於15日晚間盛大舉辦理監事會議暨新任理事長就職典禮，立法委員何欣純與大甲鎮瀾宮董事長顏清標等貴賓親臨現場祝賀，氣氛熱烈融洽，展現了社會各界對矯正公職人員的重視與支持。

新任理事長吳志強致詞時表示，矯正人員隸屬於警政系統，社會上僅有「警友會」專門關懷警察，矯正公職人員的關懷機制相對缺乏，2009年協會成立，宗旨就是為了關懷與支持默默付出的矯正公職人員。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標等貴賓親臨現場祝賀，氣氛熱烈融洽。(圖/翻攝畫面)

吳志強強調，台中市矯正協會的服務範圍涵蓋台中監獄、女子監獄、台中看守所及戒治所，服務對象包含典獄長、科長等約近 1,000 名公職人員，協會的核心工作便是提供矯正人員急難救助、喜喪基金等實質的補助與關懷，成為他們最堅實的後盾。

吳志強進一步說明，近 20 年來，協會團隊持續投入公益，支援獄政人員，以提昇犯罪矯正品質，增進社會對犯罪矯正專業瞭解與支持，謀求犯罪矯正人員福利為宗旨，未來協會將秉持優良傳統，持續邀請更多企業家與熱心人士加入，注入新血，一同做公益，共同提升對矯正人員的服務與關懷力量。

立委何欣純送上賀聯，恭賀新舊理事長交接。(圖/翻攝畫面)

