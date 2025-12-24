台中砍人案凶嫌「做案凶器」曝光 行凶動機也說了

台中砍人案凶嫌落網。（圖／東森新聞）





台中市豐原區今（24日）發生砍人案，25歲的張姓男子持刀將37歲前老闆陳男砍成重傷後逃逸。警方循線調查，在上午11點左右在神岡區逮捕到行凶的張男，落網瞬間畫面與行兇的凶器也曝光。

豐原警分局在今上午9時10分接獲報案，指稱豐南街240巷某民宅發生砍傷案件。員警與救護人員隨即趕抵現場，發現陳男倒臥血泊，左頸部有明顯刀傷，已無呼吸心跳。陳男經送醫搶救後恢復呼吸心跳，但仍在搶救當中。

警方初步調查發現，雙方熟識是前員工與前老闆的關係，張男行凶前曾到陳男尋仇，得知陳男不在竟威脅陳父「叫你兒子回來」。陳男一趕回家，立刻遭張男持刀砍中頸部，當場血流不止、失去呼吸心跳。

台中砍人案凶嫌落網，並坦承作案用的水果刀已在逃亡過程中丟棄。（圖／東森新聞）

豐原分局偵查隊隊長洪緯儒表示，警方獲報後於2小時內在神岡區將張男查獲到案，目前掌握到凶器是一把水果刀，行凶後立刻逃亡，並在路上丟棄凶器，動機疑似為債務糾紛，因為討債不成產生進一步衝突而行凶，傷者目前仍在醫院搶救當中。

