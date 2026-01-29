台中砍土風舞老師狂男「4千字預告殺人狂文」、肌肉照曝

台中市大雅區今（29）日清晨發生重大暴力事件，一名即將入監服刑的35歲張姓男子，持刀攻擊一位土風舞老師的脖子導致對方命危，他行兇後逃上國道被車撞成重傷，警方起獲凶器，他IG上的4千字殺人預告長文跟肌肉照也全曝光。

張男的IG有肌肉照。（圖／翻攝張男IG）

回顧這起在龍善二街公園附近發生的重案，傷者是現年63歲的李姓女土風舞教師，令人驚訝的是，事發前張男已在Instagram社群平台留下超過4千字的預告文章，開頭便直言：「當你看到這篇文，應該就是有死傷了吧」，透露其犯案意圖。根據貼文內容，張男於2023年因栽種大麻被判處5年6個月徒刑定案，近期即將發監執行。然而他對司法判決極度不服，更在文中大肆批評地方政治人物、里長及市府單位，指控這些單位對公園噪音、違規停車等問題置之不理，甚至以「人很多很好殺」等駭人字眼表達殺意。文章最後，張男向家人及朋友表達歉意，留下「下輩子若我可以當好人、再跟大家當家人朋友、先上路了」的告別訊息

廣告 廣告

張男寫了四千字的偏激言論。（圖／翻攝張男IG）

大雅警分局調查後發現，張男長期對周遭環境抱持負面看法，特別是對社區公園的舞蹈活動噪音感到極度厭惡。他認為原本單純的居住環境已變質，加上即將入獄的壓力，多重因素導致其心理失衡。目前張男因闖入國道遭車輛猛烈撞擊，造成雙腿骨折且陷入昏迷，正在醫院搶救中。警方已指派人員24小時監控，等待其恢復意識後將進行完整偵訊，釐清整起攻擊事件的詳細經過。

張男寫了四千字的偏激言論。（圖／翻攝張男IG）

這起案件涉及毒品犯罪前科者在入監前夕犯下隨機傷人重案，在地方造成極大震撼。警方強調，案件將以《刑法》殺人未遂等重罪移送台中地檢署嚴辦，並提醒社區民眾若有糾紛應尋求正當管道解決，絕不可訴諸暴力。

嫌犯行兇畫面。（圖／翻攝畫面）

李女在台中市大雅區教授土風舞。（圖／翻攝畫面）

監視器畫面。（圖／翻攝畫面，下同）

事發現場畫面。（圖／翻攝畫面）

國道事故現場。（圖/翻攝自國道1968）

李女在台中市大雅區教授土風舞，平時約有30至50名學員，也會參加社區活動。（圖／翻攝畫面）

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

音樂老師凌虐國小童判4年6月 二審高院判賠217萬元

影/毒販車牌遭註銷北市東區遇臨檢 警搜出巨量仿潮牌毒品

南檢抗告遭駁回！台鹽前董座陳啓昱維持交保