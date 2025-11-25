台中破獲毒蜂蜜與毒郵票走私案 2人遭移送法辦

刑事局中打查獲大麻蜂蜜、毒郵票五十四張二千七百格，可供二千七百人次施用。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心今年六月接獲通報，發現有內摻混大麻的「毒蜂蜜」國際包裹後，立刻報請台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮偵辦，查獲出面取貨的二十二歲黃姓男子，並追查出已順利走私十一小包內含二級毒品「麥角二乙胺」（ＬＳＤ）毒郵票五十四張，總計二千七百格，可供二千七百人次施用，並逮捕到公園取貨的三十八歲林姓男子，依毒品罪嫌將二人移送法辦。

刑事局中打今年六月三日接獲關務署台中關通報，攔查到一件自美國進口郵包，包裹內夾藏「蜂蜜」產品二罐，計一千三百八十公克疑似摻混大麻。經送鑑確認含有第二級毒品大麻成分後，旋即報請台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮偵辦。

刑事局中打查獲摻混大麻的「毒蜂蜜」。（記者陳金龍翻攝）

經警方暗中監控，六月十二日在台中將前來領貨的黃姓犯嫌查緝到案，並查出黃嫌已在六月九日從美國成功走私「毒郵票」到台灣，並埋藏在台中住處旁公園，經帶同黃嫌前往公園內十一處藏毒地點，共起獲十一小包毒郵票五十四張，總計二千七百格，可供二千七百人次施用。另於六月十三日再將前往公園拿取毒品的林姓犯嫌查緝到案。

黃嫌將毒郵票埋藏在公園內十一處地方，再通知買家前往拿取毒品，製造斷點。（記者陳金龍翻攝）

警方調查，黃嫌負責在台收領國際毒品包裹，並將毒品分裝後，利用住處附近公園作為埋包藏毒地點，再提供藏毒地點供林嫌或其他毒品買家前往拿取毒品，完成毒品轉移及交易，藉此製造斷點躲避查緝，掩蓋販運毒品網絡。

警方在公園土裡起出十一小包毒郵票。（記者陳金龍翻攝）

刑事局第四隊隊長劉永畯表示，新型態「郵票」毒品含有麥角二乙胺成分，以口含的方式吸食，屬於中樞神經迷幻劑，施用後會產生錯覺、幻覺等症狀，嚴重會出現焦慮、恐慌、精神分裂及自殘等行為，與大麻同列為第二級毒品，如有從事製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金，刑責極重，呼籲民眾切勿以身試法。