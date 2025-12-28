台中社區大樓廚餘 爆拒收危機

針對中央宣布民國115年起禁止家戶廚餘養豬，台中市環保局已盤點社區大樓，部分大樓已轉由環保局清潔隊協助清運。（馮惠宜攝）

中央宣布民國115年起禁止家戶廚餘養豬，台中市原依賴養豬業者清運的社區大樓，近來陷入費用暴漲、業者拒收的雙重困境，更有社區反映清運費漲幅高達2至10倍。台中市環保局對此強調，目前正積極介入協調，力求「合理收費」，並祭出免收處理費至明年2月的緩衝期。

環保局表示，已提前盤點受影響的682個社區大樓，並責成各地清潔隊進場銜接。據統計，目前已有290個社區成功轉由一般垃圾業者併同收運。

環保局28日更以南屯區永春東路143戶的新宿社區為例，原本廚餘委由養豬場清運，每月費用為1500元，在政策轉向後，經清潔隊到場輔導與說明，改由環保公司將廚餘併一般垃圾清運，每月僅增加1000元費用，即完成收運模式調整；並以該社區原每月支付養豬場1500元，轉型後僅增加1000元，藉此駁斥清運費失控的說法，強調轉型成本仍在「可控範圍」。

市府強調，類似案例已在多個行政區陸續出現，證明透過市府與社區、清運業者三方合作，廚餘政策轉型是可以被妥善管理、有效因應的，市府也將持續協助社區走過轉型期，確保環境品質與民眾生活不受影響。

但許多社區住戶爆料，廚餘清運費漲幅從2倍到10倍不等，更有業者因養豬禁令直接「斷收」，導致社區廚餘無處去。市議員黃馨慧也在臉書發文直指，廚餘回收已成為「燙手山芋」。

針對配套措施，市議員擬參選人曾咨耀痛批市府「承諾與現實脫節」。他指出，市府雖對外宣稱業者不能亂漲、不能拒收，但實際協調會上，環保局卻將第一線清潔隊推上火線背鍋，面對社區訴求僅以「回去反映」敷衍了事。曾咨耀呼籲，市府應全面盤點廠商量能並提供透明清單，而非無視後續處理能力的現實問題。

對此，環保局強調已有290個社區順利銜接，轉型進度相對穩定。為減輕負擔，市府祭出免收處理費至明年2月底的緩衝優惠，並呼籲住戶排出廚餘前務必「瀝乾水分」。環保局重申，若社區遭遇不合理漲價或拒收，可向轄區清潔隊登記，市府將協助移轉核定進廠量給新業者。