台中社區規劃師駐地輔導成果展 48個社區展功夫

台中市都市發展局推動113年度「台中市社區規劃師駐地輔導計畫」，昨（20）日於民俗公園舉辦年度成果展，以「社區展功夫」為主題，集結48個社區一年來的實作成果，從城鄉聚落到山城偏鄉，全面展現社區在專業陪伴下，所激盪出的在地創新能量與行動力。(見圖)

都發局指出，今年計畫共計48個社區參與，涵蓋農村聚落、都市屯區及山城偏鄉等不同型態場域。透過社區規劃師駐地輔導，陪伴居民盤點在地資源、凝聚社區共識，並透過工作坊、參與式討論與實地施作等方式，逐步勾勒出符合社區特色的發展藍圖，將想法真正落實於生活空間與公共行動中。

都發局長李正偉表示，有社區結合專業景觀設計，融合食農教育與在地文化資源；也有社區透過在地故事與文創發想，打造趣味景觀亮點，吸引民眾拍照打卡，進一步帶動地方旅遊與社區凝聚力。

都發局指出，在社區規劃師長期陪伴下，社區逐步累積「自我規劃、自我經營、自我發展」的能量，朝向永續經營目標邁進。未來市府將持續推動相關政策，深化專業輔導與社區行動，讓台中成為兼具生活品質與社區活力的幸福城市。