台中社區關懷據點 成果發表不老青春

而台灣部分，少子化趨勢似乎更嚴重了，上個月11月的新生兒人數，不到8千人，台灣將正式進入超高齡社會，因此長照問題越來越重要，台中慈濟醫院，認養台中市40多個社區關懷據點，最近舉辦了成果發表會，上台表演的長輩當中，有好多位年紀都超過90歲，展現活力跟熱情，以及幸福老。

舞台上全是85歲以上的阿公阿媽，手拿彩帶，大腿夾著彈力球，計時一分半，看誰的上肢和下肢最靈活。大家賣力甩動手臂，速度飛快，最後由86歲的這位阿媽勝出。長照據點長者 元何雪：「今天怎麼那麼巧 ，那麼多人 怎麼會我得到第一名 ，很高興 天天都開心 ，一個人過 不開心給誰生氣。」

這場社區友善高齡成果發表會，有七百多位來自不同據點的長輩，輪番上台表演，展現滿滿活力。問他們健康的秘訣是什麼，都是要運動。長照據點長者 ：「早睡早起 去運動 走路，走完 吊單槓 健康操。」

長照據點長者 ：「運動 跳健康操 我一天都跳兩次。」

真的看不出來，兩人都已經87歲了，把運動，帶入日程生活中，變成一種習慣，能訓練肌力，延緩退化。台中慈院社區健康中心主任 陳慶元：「一定要出來走一走，參加據點的活動 多運動， 如果多活動活動，他的筋骨的耐力 肌肉的能力，骨頭承重的能力 就會變好。」

整個活動，非常熱鬧，阿公阿媽們笑開懷，拋開年紀，保持好心情，多運動，是健康的不二法門。

