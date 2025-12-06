台中社區「冰箱」高樓墜落中庭解體 住戶和管理物業爆口角衝突。(圖／民眾提供)

台中北區一處社區大樓發生驚險墜物事件，5號晚間10點半左右，10樓住戶在陽台整理冰箱時不慎將冰箱推落，直接墜至一樓中庭。冰箱墜落後機械主體卡在草叢中，冰箱門則分解掉落在一旁草皮上。事件引發住戶與管理人員間的激烈爭執，雙方在中庭發生口角衝突，各自指責對方態度不佳。警方接獲通報到場後，由大樓管委會出面協調處理。

台中社區「冰箱」高樓墜落中庭解體 住戶和管理物業爆口角衝突。(圖／民眾提供)

事發地點位於台中北區進化路的一處社區大樓，據了解，住戶在陽台整理冰箱的過程中，不小心將冰箱向外推落，從10樓直直墜下至一樓。墜落的冰箱在撞擊地面後解體，機械主體卡在草叢中，冰箱門則分解掉在旁邊的草皮上，所幸事件沒有造成人員傷亡。

廣告 廣告

冰箱門則分解掉在旁邊的草皮上，所幸事件沒有造成人員傷亡。(圖／TVBS)

墜物事件發生後，住戶與管理室及物業人員在中庭發生激烈的口角衝突。影片中當事住戶指責管理人員沒有提供協助，甚至態度不佳，說著:「你們不協助就算了，還兇我們」，還有說:「你們自己陽台施工不良，連圍牆都沒有，還敢兇」。雙方爭執過程中，住戶揚言要報警，管理人員則回應「小心沒工作」，場面一度相當緊張。

台中社區冰箱高樓墜落重砸 住戶管理室爆口角。(圖／民眾提供)

社區大樓其他住戶表示，自己住在這個社區的時間不長，對於這種情況感到危險，怎麼冰箱從陽台墜樓「完全沒概念」。

警方表示，接獲通報後已前往現場了解狀況，但大樓管委會出面向員警表示會自行協調處理，不需要警方介入。值得注意的是，這處社區在上個月曾發生工安死亡意外，如今又發生冰箱墜落事件，社區安全問題引起關注。