台中社宅房門貓眼遭反裝疑偷窺 鄰居涉案中檢偵辦

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市有社宅住戶日前發現房門貓眼遭人反裝，經被害人報案，警方查出鄰居涉案，檢方已指揮偵辦釐清。台中市府表示，已協助被害人安置，並將行為人列入社宅申請限制名單。

有網友今天在社群平台Threads發文表示，她居住於台中某社會住宅，日前在屋內聽到走廊有聲響，從房門貓眼往外看卻發現有異，經檢查發現貓眼遭人反裝，立即到警局報案，懷疑遭人偷窺甚至偷拍。

台中市警察局第三分局今天表示，被害人於今年3月28日到警局報案指出，在租屋處發現房間門上的貓眼遭人反裝，恐遭人侵入。經查為被害人的鄰居29歲林男涉案，後續已由台中地檢署指揮偵辦。

廣告 廣告

台中市政府今天透過文字稿表示，有關台中市東區社會住宅發生住戶貓眼遭反裝窺視案，台中市住宅發展工程處接獲住戶通報後，物業管理單位即會同警方到場處理，並啟動住戶安全協助措施，全案已由台中地檢署指揮偵辦中。

市府說明，案發後已完成設備復原，並協助受影響住戶暫時調整房間安置，維護居住安全。經查行為人案發前已申請退租，住宅處仍依規列入台中市社會住宅申請限制名單，自退租日起3年內不得申請社會住宅。

警方呼籲，擅自拆卸、改裝他人門禁設備或窺視他人隱私，已涉犯刑法妨害秘密及侵入住宅等罪，民眾若發現住處周邊或門禁設備異狀，應第一時間拍照存證並撥打110報案。（編輯：張雅淨）1150611