台中社宅男「走廊點火揮刀」賴著不走 市府硬起來：終止租約最快4月強制趕人

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男子情緒失控，要求警方不要靠近。畫面翻攝threads kai_c8858

台中市東區一處社會住宅14日深夜發生住戶失控鬧事事件，一名男住戶在走廊大聲喧嘩，驚擾住戶安寧，警方到場後，男子仍情緒激動，最終由警消協助強制送醫，由於這名男住戶過去已多次出現脫序行為，曾揮舞器械甚至做出點火等危險舉動，引發社區居民長期恐慌，市府針對違規情況已要求終止租約，並透過民事訴訟聲請強制執行、辦理遷讓。

這起深夜擾鄰案件，發生在東區台中公園旁的社會住宅，14日深夜10時許，當時多數居民已準備休息，但有一名男住戶大聲喧嘩，甚至手持物品器械走動揮舞，嚇得其他住戶不敢靠近，只能遠距離錄影蒐證並報警求助，警方到場時，男子情緒更加激動，不斷大喊「不要靠近我！」場面一度緊張。

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警方到場處理，男子仍情緒激動。畫面翻攝threads kai_c8858

社區居民表示，類似情況並非首次發生，這名男子過去就曾多次在社區內咆哮、揮舞球棒甚至疑似手持利器，讓居民長期處於恐懼之中，就連倒垃圾都得小心翼翼，生活品質受到嚴重影響。

大批警員到場戒護，避免男子做出脫序行為。畫面翻攝threadslnin726

有居民受訪時坦言，家中有小孩，對此感到相當害怕，「如果他揮下來不小心打到人怎麼辦？真的會很恐慌。」尤其同棟或同層住戶，更擔心男子隨時可能再次失控傷人。

男子多次在社區走廊大聲喧嘩(紅圈處)，引發居民恐慌。畫面翻攝threads kai_c8858

警方表示，當晚接獲報案後到場處理，確認該男子先是在走廊以喇叭製造噪音，居民勸導後，他仍情緒失控並出現揮舞器械行為，員警到場時男子已返回住處，經調閱監視器確認其脫序行為後，隨即通知救護人員到場，並依規定將其強制送醫。

救護人員將男子強制送醫。畫面翻攝threadslnin726

市府表示，這名男住戶自2024年5月入住社宅後，陸續出現多起違規及危險行為，包括恐嚇他人、破壞設備，甚至曾在走廊點火，已涉及公共危險罪，相關案件已函送檢方偵辦。由於違規累積扣點達上限，市府已於2024年8月終止租約，但男子至今仍未搬離。

台中公園旁的社會住宅，發生男住戶長期深夜喧嘩鬧事的情況，甚至持械揮舞，讓社區居民驚懼不已。民眾提供

台中公園旁的社會住宅，發生男住戶長期深夜喧嘩鬧事的情況，甚至持械揮舞，讓社區居民驚懼不已。民眾提供

都發局指出，目前已提起民事訴訟並聲請強制執行，預計最快4月底取得判決，後續將依法辦理強制遷讓程序。市府強調，已啟動跨局處合作機制，包含警政、消防、社政與衛政單位共同介入，後續將持續強化社宅管理機制，保障其他住戶的居住安全與生活品質。

★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。



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