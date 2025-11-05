台中社宅 長者入住率僅1成

台中市議員陳俞融（左三）表示，老人不僅在外租屋難，連社宅都成為難以跨越的高牆，要求市府調整分配機制。（陳淑娥攝）

台中市標榜「幸福城市」，社會住宅理應實現居住正義，但民進黨議員陳俞融5日表示，老人不僅租屋難，全市共計13處社宅，老人入住率僅10.46％，連社宅都成為老人難以跨越的高牆，要求市府調整分配機制。都發局指出，將加強包租代管部分，要求業者優先處理老人案件。

根據市府統計資料，截至民國114年9月3日，全市13處社宅共2831戶已出租戶數中，65歲以上老人成功申請入住只有296戶，整體入住率為10.46％。

陳俞融進一步提到，南屯區建功1號社宅的老人入住率只有1.35％，74戶承租戶中僅1戶老人入住；建功2、3號合計187戶，也只有14位老人，入住率僅7.49％。即使是入住率較高的東區協園社宅，也只有16.22％，顯示社宅對老人極不友善。

陳俞融強調，全市社宅雖留設40％關懷戶數保障弱勢戶（包含65歲以上長者）居住權益，但老人承租關懷戶占比只有22.56％，顯示未真正照顧到老人族群，要求市府調整社宅分配機制，將社宅關懷戶比例從現有40％提高為50％，並明訂65歲以上老人的保障名額。

陳俞融也指出，根據市府資料，全市社宅「無障礙房型」竟有38戶是「空戶」，她痛斥市府寧願「養蚊子」，也不願開放讓抽不到籤的711位老人申請入住。

老人租屋大不易，陳俞融以服務案件為例說，1名75歲民眾有租屋需求，房東一聽老人就拒絕，找了40多間都碰壁，就連具有社宅性質的包租代管機構也說無法讓老人入住，自己在陪同租屋過程中，切身感受到困境，她強烈要求市府成立「友善長者租屋媒合平台」積極協助。

市議員陳雅惠及陳淑華批評，台中65歲以上老人除了租屋難，社宅也不納入保障名額，盧市府高喊「安居樂齡」卻無實質作為，疾呼正視老人租屋困境。

都發局長李正偉回應，將加強包租代管部分，要求業者優先處理老人案件，若涉及中央補助相關規定，會向中央提出。針對提高關懷戶比例部分，也會納入政策研議，並向住宅審議委員會提案。