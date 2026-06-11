台中社會住宅「貓眼被反裝」女子房間被看光光！竟是同房鄰居男所為

記者林意筑／台中報導

位於東區雙十路的社會住宅驚傳偷窺案件。（圖／翻攝自台中市共好社區住宅官網）

台中市東區某社會住宅驚傳偷窺事件！今（2026）年3月時，一名租屋在社會住宅家庭式同居房的女子，因在房外聽聞巨響，透過房間門上的「貓眼」想一探究竟，卻發現「眼前一片黑」，沒想到門上的貓眼竟被反裝，從共用走廊即可查看房內，當下女子驚覺自己遭長期偷窺，嚇得前往警局報案。經警方到場採證，發現是隔壁男鄰居所為，便將其逮捕歸案並移送地檢署偵辦，全案詳情有待進一步釐清中。

租屋在社會住宅家庭式同居房的女子遭鄰居男偷窺。（圖／翻攝自台中市共好社區住宅官網）

有名女網友透過社群平台Threads上爆料，表示自己租屋在東區某社會住宅的家庭共居房。3月底時因在房門外聽聞巨響，推測應是室友回家，便習慣性的透過房門上的「貓眼」查看房外動靜，未料眼前竟「一片黑」，這才門上的「貓眼」竟被反裝，「從共用走廊可以直接看進我的房間，而且正對我浴室門口」。

廣告 廣告

女網友強調，房間門上的「貓眼」幾個月前仍是正常的，質疑「有人進過我房間，用工具拆下貓眼，再反向裝回去」，直呼「越想越害怕，當晚我根本不敢待在房裡，立刻收拾東西逃到朋友家借住」並於隔日一早前往警局報案，警方鑑識小組也立即前往蒐證、採集指紋。

對此警方說明，該名女子於案發後先至第二警分局公園派出所報案，稱在租屋處發現房間門上的貓眼遭人反裝，恐有遭人侵入情事，第二警分局獲報後，將此案單一窗口轉至第三警分局後續偵辦。經蒐證調查後，確認為同一家庭式同居房的鄰居29歲林男，員警便將其逮捕歸案，並將其移送地檢署進一步偵辦。

更多三立新聞網報導

租600萬保時捷跑車一路狂飆⋯遭吊牌1年！台中男慘賠車行353萬元

吸金1500萬逼死豐原5口人！曾出招「假打針」想逃亡 法官怒裁：繼續關

生死一瞬間！瑞典坦克猛撞國道拖吊車 女駕駛「站斷腿區」險送命

台中阿北網戀暈船⋯以為遇第二春！急匯11萬給「仙女」 美夢遭警戳破

