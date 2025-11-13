台中社會局攜手永信基金會 宴請移除鼻胃管長者品味美食

移除鼻胃管長者與「口腔功能促進照顧」工作人員品嘗美食。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕隨著邁入高齡社會，長者因身體機能退化導致吞嚥困難的情況日益普遍。為協助長者重拾進食能力與生活尊嚴，台中市府社會局攜手永信社福基金會，推動「口腔功能促進照顧」服務，深入台中市16家中小型養護機構，協助提升長者口腔功能，並邀請7位移除鼻胃管長者及機構代表享受義法料理大餐，見證「重新由口進食」的幸福時刻。

永信基金會今日指出，歷經今年的輔導與努力，共有137位長者受惠，其中100位留置鼻胃管。永信社福基金會執行長趙明明表示，將多年照護經驗分享給願意學習的機構，與社會局攜手開創創新的照護模式，感謝富宇慈善基金會全力贊助，不僅邀請艾芙影像團隊進入機構，為成功復能的長者拍攝時尚寫真，更安排他們至台中歌劇院用餐，透過藝術與美食的饗宴，傳遞生命復甦的力量。

廣告 廣告

富宇慈善基金會執行長張宇承指出，台灣是美食之島，當長者能重新由口進食，代表他們不僅戰勝失能衰弱的枷鎖，更重拾生活尊嚴與幸福。

福碩老人長照中心護理長陳淑玲說，深水阿公因留置鼻胃管而少言寡語、總是低著頭，不願與人互動，經口腔功能促進照顧計畫後，阿公在照服員的陪伴下，開始主動練習刷牙、進行吞嚥訓練，信心逐漸建立。努力了一年多，他終於成功移除鼻胃管，更獲得基金會頒發的獎狀肯定，那天他笑得像孩子一樣燦爛，今年10月初阿公因身體不適辭世，大家懷念的不只是他的笑容，更是那份永不放棄的精神。

「口腔功能促進照顧」計畫團隊與各護理之家長者代表參訪台中歌劇院合影。(記者張軒哲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

還放颱風假？ 11/13停班停課一次看！

鳳凰颱風不見了？衛星雲圖一片空 鄭明典：低層環流仍完整

還有颱風假放嗎？3縣市明上午達停班停課標準

國民年金保費要漲了！明年元旦起月投保金額調升6.79％

