台中神岡傳工安意外 操作沖壓機不慎工人頭部遭夾傷喪命

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台中神岡傳工安意外，一工人操作沖壓機不慎，頭部遭夾傷，送醫不治。（圖：中市府提供）

台中市神岡區和睦路一家金屬加工製造業，今天（12日）下午傳出工安事故，一名員工操作沖壓機不慎，頭部遭機台夾傷，送醫不治。市府勞檢處稽查，沖孔機未停止相關機械運轉，且作業過程啟動開關，導致勞工頭部遭沖孔機模具夾傷喪命，除要求停工改善，違反職安法部分，將處臺幣3萬以上30萬元以下罰鍰，並視違法情節移送法辦。

台中市消防局表示，今天下午13點03分獲報，神岡區和睦路一家金屬加工製造廠有員工操作沖壓機不慎，導致頭部遭機台夾傷、大量出血，且沒有呼吸心跳。消防局立即派遣神岡分隊，2車3人前往，同時線上指導DA-CPR及操作AED，傷者是47歲的男性勞工，頭部約8公分撕裂傷，急救處置後，送豐原醫院搶救，最後還是宣告不治。

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市府勞檢處指出，獲報後派員現場稽查，發現金屬儲水桶沖孔機異常排除作業，因沖孔機未停止相關機械運轉，且作業過程中啟動開關，導致勞工頭部遭沖孔機模具夾傷，經送衛生福利部豐原醫院急救，仍不治死亡，已要求停工改善，違反職業安全衛生法部分，將處新臺幣3萬以上30萬元以下罰鍰，並視違法情節移送司法機關參辦。（寇世菁報導）

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