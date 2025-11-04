台中神岡大貨車與機車碰撞 ７旬婦頭部遭輾過當場重傷死亡
記者陳金龍／台中報導
四十四歲蕭姓男子駕駛大貨車四日下午行經台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口時，撞到同向騎乘機車的七十一歲王姓婦人，造成婦人當場爆頭死亡，豐原警分局獲報到場，蕭男經酒測未酒駕，肇事原因由警方調查中。
豐原警分局調查，昨日下午一時五十分接獲報案指稱，在神岡區國道四號聯絡道與圳前路口有交通事故發生，警方查出蕭姓男子駕駛營業用大貨車，沿圳前路停等紅燈，綠燈起步欲左轉往國道四號聯絡道行駛時，與同向騎機車的王姓婦人發生碰撞。
事故發生後，蕭姓駕駛未受傷，現場酒測值為０；王姓婦人頭部受創、四肢擦挫傷，經消防人員評估現場已無生命跡象，酒測部分，將等法醫相驗時抽血檢驗確認。此案詳細肇事原因交由交通警察大隊進一步分析研判。
其他人也在看
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊 網傻眼：當安全氣囊？
一名網友在Threads上發文，表示駕車行經某路段時，驚嘆「聽過火車便當，第一次看到機車便當」，只見一台機車行駛時，前方坐著一位女子，卻將身體面對騎士，並用雙腳夾著男騎士，機車行駛間，女子的雙腳還不斷晃動，看得後方駕駛直冒冷汗，網友也將影片PO出，其他網友紛紛表示「是把女生當安全氣囊嗎？」、「沒看過機車外送嗎」、「戀愛期....是無視他人的存在的」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
豬農父子收押關鍵曝光！老農扯廚餘紀錄「年紀大不會上傳」 謊言被揭穿
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，經台中地檢署偵辦，昨（3）日大檢警兵分多路前往搜索，同時拘提陳姓豬農父子到案說明，由於豬農父子有滅證、串供之虞，檢方今日凌晨向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。據悉，檢方訊問豬農父子時，發現豬農父子頻頻說謊、說法一變再變，對於廚餘蒸煮紀錄，甚至以上傳舊照片、假資料矇騙，成為非洲豬瘟的破口。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
黃明志失聯兩天被大馬警方通緝懷疑「已經潛逃」 經紀人發聲：相信他會前往警局協助調查
網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝逝，消息一直到11月才傳回來台灣，其中歌手黃明志被爆出是謝侑芯生前最後見的人，甚至同處一室直到謝侑芯送醫，4日馬來西亞警方宣布將案件朝向謀殺案調查，且要將黃明志逮捕歸案，但黃明志卻關機失聯，已經被馬來西亞警方通緝，而黃明志的經紀人也透過社群發聲。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 56 分鐘前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 1 天前
謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」
謝侑芯案今（4）日迎來突破性進展！馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方將援引謀殺罪調查此案！三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
Toyota 推最狂 138 萬零利率！鐵了心出清 RAV4 油電車
Toyota RAV4 第六代預計明年第一季就有望在台灣開賣，年底更將開始接單，因此經銷商透露現在正在出清五代庫存車輛，今日 Toyota 台灣總代理和泰汽車，公布 11 月的優惠方案，其中就出現 RAV4 油電車，最高可貸 138 萬元零利率的驚人方案。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
謝侑芯之死變謀殺案！ 經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤
被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼
【銷售排行】年底換車潮來了？台灣汽車市場10月持續增長，國產G50表現亮眼SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、台中綠美圖、台灣科學節、草嶺古道芒花季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有台北白晝之夜、台中市民野餐日、新社花海、新北歡樂耶誕城、台灣科學節、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君、台中綠美圖、台北溫泉季、芒花、甜根子草...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 天前
2025年11月新車預告：Hyundai Inster預告發表、Mitsubishi XForce 國產休旅登場，Luxgen n5即將亮相、KYMCO 油電新車年底前哨戰開打！
時序進入11月，2025年正式進入最後衝刺階段。本月份的台灣車市焦點集中在競爭最激烈的 CUV 跨界休旅級距，由確定發表的Hyundai Inster純電小休旅，對上即將展開預售的Mitsubishi XForce國產新戰力。此外，先前鴻海在法說會確認Model B的量產型Luxgen n5第四季登場，有望在11月中旬的鴻海科技日正式現身，以及KYMCO預告將在米蘭車展發表的全新油電速克達，都讓11月的車壇值得期待！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前
史上最大規模！ITF台北國際旅展週五登場 8大亮點搶先看
全台規模最大的「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大登場！今年共有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家與城市參與，現場集結超過40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司與遊樂園共襄盛舉，攤位總數高達1600格。主辦單位今（4）日舉行展前記者會，ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署署長陳玉秀與多國駐台使節齊聚，提三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
舊疾送精神專科醫院！民宿女管家控：被關「小黑屋」毆打…院方說話了
屏東某精神專科醫院遭控毆打病患，一名在墾丁某民宿工作的女管家，日前因酒後，尾椎神經舊疾復發被轉至該院救治，未料，在院8天家人不僅無法探視，出院後，還指控醫院把人關「小黑屋」毆打；關於此案，縣府衛生局獲報展開調查，醫院也發聲明駁斥此事，否認有不當行為。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台股強彈！勞動基金9月大賺2167億元 勞工平均分紅2.8萬元
勞動基金運用局今（3）日公布9月最新勞動基金績效，單月收益2,167億元，今年截至9月底，全年收益數達5,588億元，收益率8.14％，整體勞動基金規模為7兆4,399億元。其中新制勞退前9月賺3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2.8萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
驚險! 騎士搶黃燈撞雙載機車 駕駛偏離車道撞整排機車
中部中心/王俞斐、李文華、羅宇翔 彰化報導彰化員林市1日深夜發生一起驚悚車禍，一名男子騎乘機車，在黃燈轉紅燈之際，高速通過路口，撞上綠燈起步的雙載騎士，兩車三人通通噴飛倒地，送醫沒有大礙；同樣在彰化，有駕駛開車不慎偏離車道，撞上路邊整排機車，幸好無人受傷。騎士闖黃燈搶快撞雙載機車 兩車三人噴飛受傷(圖/民眾提供)路口監視器拍下，騎乘機車的施姓男子，在黃燈轉紅燈之際，高速通過路口，從一群騎乘腳踏車的民眾面前，呼嘯而過，緊接著猛力撞上，綠燈起步的雙載騎士，兩車三人瞬間噴飛。驚悚車禍，發生在彰化員林市，山腳路二段和員水路口，幸好受傷三人，送醫後都沒有大礙。小客車偏離車道撞上停放在路旁的機車 遭撞機車像骨牌一樣整排傾倒(圖/民眾提供)同樣在彰化，也有驚險瞬間，小客車，行駛路線，越來越歪斜，偏離車道，撞上停放在路旁的機車，轎車因為猛力撞擊，車身劇烈晃動，遭撞機車，像骨牌一樣，整排傾倒，排氣管留下大大小小刮痕。遭撞機車留下大大小小刮痕 幸好沒有人員遭波及受傷(圖/民視新聞)肇事38歲林姓駕駛，事發後自行前往派出所，幸好事發當下，沒有人員遭到波及受傷，有驚無險。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：彰化驚險瞬間！駕駛撞整排機車 騎士搶黃燈撞雙載機車３人噴飛 更多民視新聞報導北市公車攔腰撞上國道客運 1女頭部撕裂傷送往馬偕急救台中女騎士酒駕違規左轉遭撞飛 機車卡車底起火燃燒疲勞駕駛翻落橋下 父女受困驚險獲救民視影音 ・ 1 天前
疑似詐騙! 龍山寺旁"提供雙證件影本領1千元"
社會中心／黃恩琳 劉毓琦 台北報導竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺旁邊，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以取一千塊錢，就有民眾懷疑，是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。警方到場瞭解時，收取個資的男子宣稱，神明幫他的老闆賺了100萬，才來發公益金，說法避重就輕。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資民眾比紹，有啊我老公有去用，我們還是排第一個第二個，他一來的時候是找我們。還有人說，就是我們想一想怪怪的，問警察他說，人家是上面進來，叫我們把東西都掛失。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳﹔「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，但是在光天化日之下買個資，有人覺得怪怪的，趕緊報警。警方到場，他們跟警方說，因為神明讓老闆賺錢，所以老闆想在這邊，回饋給有需要的人。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，視因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾，但說法怪異，明顯避重就輕。萬華警分局龍山所副所長楊越然表示，前往現場已經沒有在發錢，目前沒發現違法行為。律師李育昇表示，民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至可能構成組織犯罪，由於民眾是自願把個資提供出去並且有收取對價，之後要以不知情，作為理由想要避免刑事責任，恐怕難度就會提高。政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。原文出處：提供雙證件影本領1千元 男子疑似騙取個資 更多民視新聞報導上百女性身心受創！離譜醫師一句「我喜歡開刀」 前婦產科醫遭控濫施子宮切除術睡夢中突聽「爆炸聲」！ 9歲男童平板充電竟讓項鍊起火灼傷人妻肉身趴車阻詐團遭拖行 夫亮玩具槍護家人裁定不罰民視影音 ・ 1 天前
轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南市永成路2號凌晨，發生一起轎車衝撞機車騎士後肇逃案，駕駛自知法網難逃，深夜11點多主動到案。駕駛供稱，車是向車行朋友借來，試車時車況不熟釀禍，情急之下離開現場，不過警方研判，不排除駕駛為了躲避酒駕或毒駕逃離，還要追查釐清。開權利車肇事撞傷人，男駕駛帶著女乘客，逃離現場！（圖／民視新聞）白色的瑪莎拉蒂先撞上路旁車輛，接著失控擦撞機車，女騎士當場噴飛，車速之快不難想像。還好不是直接撞上女騎士，當時她躺在馬路上，一動也不動，滿地都是車體殘骸和被撞落的物品，而肇禍這輛白色瑪莎拉蒂，車頭也嚴重毀損，卻不見駕駛蹤影。目擊民眾說：「騎摩托車的被他撞倒在地上，都沒流血也不能動，駕駛男的一個年輕人，可能不到25歲，他旁邊可能還坐著一位小姐，他從這邊走過去，好像走到第一條巷子，還是第二條巷子，他可能轉進去。」肇事駕駛事發後棄車，和搭載的女性友人，徒步逃離現場。肇事駕駛第一時間不是報案救人，竟然夥同乘客，一起徒步離開，疑為逃避酒駕罰則！（圖／民視新聞）肇事駕駛叫女子先回家，兩人繼續往前走，消失在鏡頭前。接著消防隊獲報，出動兩台救護車，一輛載著被撞的女騎士，一輛卻是載著這名女子，但到了醫院，沒想到女子沒就醫，就離開了。目擊民眾表示：「那個女的臉被撞到有流血，我聽到他叫那個小姐先走，叫她先走。」警方循線調查，也鎖定了駕駛身分，駕駛自知法網難逃，深夜11點多主動向警方報到，供稱車是跟車行朋友借來試車的權利車。台南市警局第六分局交通組長楊博超表示：「車行朋友的車為了試開，對車輛車況不熟發生交通事故。」肇事後到向警方報到，已經過了17個小時，駕駛酒測值為零。台南市警局第六分局交通組長楊博超強調：「以本案而言當事人如果，有酒駕情事依法酒駕罰則，會比肇逃更重。」雖然警方在車上沒有發現違禁品，事後也沒有酒測值，但不排除肇事駕駛是躲避罰則鑽漏洞，有無毒駕或酒駕，還要釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：轎車撞機車後肇逃 駕駛深夜投案 警不排除「躲避罰則」鑽漏洞 更多民視新聞報導衰！路口等紅燈遭撞飛 淡水1女騎士OHCA送醫急救搶方向盤離奇車禍! 兩男疑毒品交易糾紛肇禍台中死亡車禍! 女保全趕上班遭撞 人車噴飛亡民視影音 ・ 1 天前
『短影片』淺談Toyota Corolla Cross Hybrid的動力特性
『短影片』這邊看→ https://youtube.com/shorts/xhleG2Oz3qsToyota目前的油電動力就是沿用數十年並經過多次改良的混聯式設計，油耗輕省、起步輕快、還有純電模式，於室內停車場低速遊走不會排放廢氣，且整體噪音值更低，但引擎處於隨時待命狀況，並適時傳輸扭力至前輪，駕駛者比較容易感受到排氣聲浪的存在，而且沒有抑揚頓挫，因此Corolla Cross最需要的東西就是隔音，如能具有與Lexus相近的品質就完美了。CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
前男友持刀挾持女友被圍捕 畏罪墜15樓亡｜#鏡新聞
新北市三重區2日晚上8點多發生一起恐怖情人挾持事件！一名35歲的蘇姓男子因為不滿小他12歲的女友在上個月提出分手，竟然偷偷潛入社區在停車場，並且埋伏在暗處，等到被害人和姊姊開車回來後，立刻持刀刺傷兩人，並挾持女友到住家頂樓。警方獲報後馬上出動大批警力前往救人，不過在對峙談判過程中，嫌犯突然鬆手並從15樓一躍而下，當場死亡。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
72 萬元起！CMC 新推 J SPACE 8 座旗艦型
CMC正式推出搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統的J SPACE 8人座旗艦型，挑戰市場最親民的8人座價格，建議售價72萬元，若搭配貨物稅減徵最高10萬優惠，更僅需62萬元。2GameSome ・ 10 小時前