台中神岡街頭「BMW竄火煙燒成廢鐵」！驚悚直擊

地方中心/黃富溢 宜蘭報導假借種西瓜，實則偷漂流木。宜蘭蘭陽溪河川地，有山老鼠集團承租土地當掩護，把紅檜等高價漂流木，埋進西瓜田，再趁機挖出變賣，企圖掩人耳目。檢警追查侵占漂流木案時，還意外揪出背後黑吃黑內幕，涉嫌毆打、拘禁怪手司機。全案偵結，共18人被起訴。出動大型機具，小心翼翼，將堆積如山的高大木材，吊起運送上車，因為這裡有"山老鼠"，假借承租河川地"種西瓜"名義，實則偷取珍貴的紅檜漂流木，還再挖洞埋藏。再找司機，趁機取走變賣。高單價林木，上頭會做有記號，前年8月颱風季過後，檢警發現蘭陽溪河川，紅檜等貴重漂流木，遭人侵占變賣，於是展開追查。但調查最初，以為是一樁暴力討債事件。宜蘭地檢署主任檢察官 周懿君：「刑事局向本署主動通報，謝嫌跟劉嫌等人，疑似有私行拘禁及暴力討債，和恐嚇取財的情形，那本署成立專案小組以後，統整兩案後發現，原來就是因為一開始的，侵占貴重漂流木部分，發生了黑吃黑的情況」。搜查檢警：「蹲下」。檢警共查扣，貴重林木143支，17公噸，市值超過500萬元。(圖/民視新聞)檢警共查扣，貴重林木143支，17公噸，市值超過500萬元，後續已由林保署取回。山老鼠集團，假借要種西瓜，取得蘭陽溪河川土地使用許可，實則找怪手司機，把漂流木，埋土藏放。只是兩名主嫌，一度發現漂流木數量變少，懷疑是怪手司機私吞，於是找來幫派分子，押人拘禁、毆打，還勒索36萬，更逼迫簽下17萬6千元本票。司機脫身後警方報案，事件才曝光。宜蘭地檢署主任檢察官 周懿君：「那全案共18名的犯嫌，全部提起公訴」。兩名主嫌，一度發現漂流木數量變少，懷疑是怪手司機私吞。(圖/民視新聞)檢警向上朔源，將背後勢力一網打盡。如今偵結起訴，山老鼠集團，一個都逃不掉，得自己的行為付出代價。原文出處：惡劣山老鼠！宜蘭租西瓜田「藏紅檜木」 疑司機侵占還「毆打勒索３６萬」 更多民視新聞報導心虛! 大貨車躲臨檢形跡可疑 "重度詐欺通緝犯"落網蘑菇雲! 中國內蒙古"稀土鋼板廠爆炸" 逾80人死傷.多人失聯直線對撞太詭異！西班牙高鐵釀21死 現場如煉獄

民視影音 ・ 14 小時前 ・ 1