台中神岡陽明橋護岸完工驗收 當年受災車輛民眾到場致謝

當年受災車輛民眾到場致謝。（何欣純辦公室提供）

記者楊文琳/台中報導

2024年凱米颱風造成台中神岡區陽明橋下游嚴重的護岸坍塌，立法委員何欣純去年8月下旬第一時間偕同周永鴻議員，會同經濟部水利署第三河川分署及台中市政府水利局會勘爭取重建經費，6日現地勘查排水護岸改善治理的完工狀況。

何欣純表示，當時災後第一時間便邀集中央水利署第三河川分署及台中市水利局會勘、爭取重建經費，如今見到護岸完工、道路如期復舊，特別感謝水利署全額補助4,740萬元經費支持，重建過程中，更歷經丹娜絲颱風的考驗，堪稱「老天爺驗收」，非常感謝地方單位與施工團隊齊心努力，讓在地居民能重新回歸日常生活。何欣純指出，陽明山排水護岸在去年7月凱米颱風期間，因豪雨沖刷導致左右岸護岸嚴重崩塌，邊坡滑落長達60公尺，高差達10至17公尺。路基淘空影響當地住戶出入，更讓居民長期僅能仰賴便道通行，災後向經濟部水利署爭取經費，今年元月施工、十一月如期竣工。

台中市水利局簡報表示，首先感謝何委員爭取中央經費支持，本次改善治理工程涵蓋左右岸道路及護岸復建、新設擋土牆及紐澤西護欄，以及在河道設置4座跌水工和4座靜水池，採階梯式消能設計、改善水流沖刷問題，大幅提升消能效果與防洪安全。何欣純回顧提及，當時受災最嚴重的地點之一，一位王姓民眾的車輛因停在岸邊而不幸受災毀損，今日工程完工勘查時，王大哥也特別來到現場，親眼見證家園周邊的護岸變得更加完善牢固，特別向何欣純委員致謝，表示非常開心與安心。