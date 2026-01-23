台中神棍性侵女信徒15年！乾女兒供養被硬上200次…求償2400萬結果曝

記者吳泊萱／台中報導

台中神棍誘騙性侵5名女信徒，時間長達15年，遭3名受害者聯合求償2400萬元。（示意圖／PIXABAY）

台中一名65歲劉姓男子，2009年接手亡母創立的「西方如來寺」佛堂，誆稱母親升天後成為「無量金菩薩」，可以降駕救世，誘騙性侵5名女信徒，時間長達15年；劉男二審被依強制性交罪重刑16年。事後3名受害女信徒對劉男提告，合計求償2400萬元。法院考量雙方身分資歷與加害程度後，判劉男應賠償3女380萬元；全案可上訴。

檢警調查，劉男在2009年接手亡母創立的「西方如來寺」佛堂後，宣稱母親升天成為「無量金菩薩」，能幫信徒消災解厄，自己則是「無上之主」，擁有「他心通法」神力，要求信徒依其指示行事才能扭轉個人因果，不從者將惹來厄運，輕則破財、感情不順，重則家破人亡。

期間有5名女信徒遭劉男以話術誘騙，還被逼簽下「性愛同意書」，遭劉男性侵長達15年。全案一審依48個強制性交等罪嫌，判處劉男168年徒刑，合併應執行10年；檢察官不滿刑期過輕，上訴二審後，全案改重判16年徒刑。

刑事判決出爐後，有3名被害女信徒聯合對劉男提出民事求償，分別求償600萬、800萬、1000萬。其中一名被害女子A表示，自己為了挽回前男友，遭劉男誆騙。自稱老師的劉男要求她「學習如何和男人相處，要她把跟男友做的事，都回來跟老師做，全心全意奉獻給老師，男友就會回來。」

女子A信以為真，自2009年起遭劉男性侵，短短2年內被迫發生200多次性關係。且女子A還將劉男視為心靈導師，對劉男言聽計從，甚至認劉男當乾爹，花錢供養劉男，並提供名車給劉男代步。案件爆發後，女子A更因此遭他人以異樣眼光看待，精神與事業都受影響。

受害女子B表示，自己因婚姻失和前往諮商時，遭劉男恐嚇若不發生關係，就會離婚、被他人強暴。慘遭劉男侵害50多次，還被嘲諷「跟你修Ｘ很無聊」、「難怪你老公出去外面找女人」。

受害女子C稱，自己被分手又面臨工作低潮，找劉男諮商，被劉男要求「要愛老師，聽老師的話，還要與老師修Ｘ，否則無法改變命運」，自己信以為真，被侵害100多次，導致身心受創，至今仍無法正常生活。

劉男對於被害人控訴內容不爭執，也有調解意願，並提出調解方案，且因侵害發生時間多已超過追究時效，現今可追究的侵害行為，3人分別為10次、21次、10次。法官考量雙方身分資歷與加害程度及各種情形後，判劉男應賠償3女各120萬、130萬、130萬，合計380萬元；全案仍可上訴。



