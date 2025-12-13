台中神棍騙女信徒修X！逼簽「同意書」硬上15年

社會中心／楊佩怡報導

高雄地檢署近日偵結一起震驚社會的宗教侵犯案，一名劉姓男子（65歲）涉嫌利用其經營的佛堂，自詡為「無上之主」，專挑人生不順、心靈脆弱的女信徒下手，以「消災解厄」為名義，對多達 5 名女子侵犯 58 次。繼台中地方法院一審判決應執行 10 年徒刑後，全案上訴至台中高等法院，二審最終認定劉男手段惡劣，侵害人數與次數眾多，撤銷原判決並加重改判有期徒刑 16 年。

根據判決書指出，劉男自2009年接手過世母親創設的「西方如來寺」後，對外宣稱母親已升天成佛，名號為「無量金菩薩」，現正「降駕救世、普度萬民」，可替信徒求財、消災。身兼佛堂釋法師父和桌頭的劉男，極力鼓吹信徒捐款擴大經營，並要求信徒尊稱他為「老師」，將他視為「無上之主」。他聲稱，信徒凡事須依其指示才能扭轉個人因果，若違反將惹來厄運，嚴重者甚至會家破人亡。

廣告 廣告

台中神棍騙5女信徒「修X58次」！逼簽「同意書」硬上15年…二審判決出爐

「西方如來寺」神棍竟硬上5位女信徒高達58次。（示意圖非當事廟宇／民視新聞資料照）

劉男進一步利用「他心通法」的神力謊言，專門私約面臨感情、健康或經濟困境的女信徒進行一對一諮詢。他公然向女子誆騙，必須「以愛老師為練習」、「和老師修Ｘ」，才是表達愛與信任、改變因果的最快方式。其中一名罹患乳癌的女信徒上門求助時，劉男竟謊稱「無量金菩薩轉達妳會病重、兒子成同性戀」，要求女子必須與他性交、產生情愛因果才能改變命運。更誇張的是，劉男還命令被害人寫下「性愛同意書」，記載與劉男的性交都是自願，藉此規避責任。

台中神棍騙5女信徒「修X58次」！逼簽「同意書」硬上15年…二審判決出爐

劉男供稱與女信徒發生關係後，會要求對方簽下「性愛同意書」，以此規避責任。（示意圖／翻攝畫面）

被害人提出告訴後，檢方於去（2024）年11月將劉男拘提到案並聲押禁見獲准。劉男訊時坦承曾與女信徒發生性關係，並承認要求對方簽下「性愛同意書」是為了避免對方對外聲張，以及擔心騙上床的事情曝光才刪除手機對話紀錄。檢方痛批劉男以宗教名義惡意玩弄多位人生不順的女子，將自己塑造成「神」接受供養，犯罪行為長達15年。更指出劉男在性交後還對被害人進行言語羞辱，包括「和你修X很無聊」、「難怪妳老公出去外面找女人」等，視對方性自主權如無物。

台中神棍騙5女信徒「修X58次」！逼簽「同意書」硬上15年…二審判決出爐

最終劉男被法官判處16年有期徒刑。（圖／翻攝自GoogleMap）

台中地院一審分別判處劉男 3 年至 4 年不等刑期，合併應執行 10 年。檢方不服判決結果提起上訴，主張劉男的48個罪行若個別加總，刑罰最長可達 168 年 11 個月，但一審最終卻只裁定應執行 10 年，「顯然過輕，難謂罰當其罪」。檢方強調，劉男犯行長達 15 年，對被害人造成一輩子的傷害，應撤銷改判。最終，二審法院最終採納檢方主張，認為一審對部分罪行的量刑確實過輕；法官綜合考量劉男對多位被害人造成的重大、不可抹滅的傷害，以及其犯罪情節的惡劣程度，撤銷原定應執行刑 10 年，加重改判應執行有期徒刑 16 年，以符合罪刑相當原則及社會期待。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：台中神棍騙5女信徒「修X58次」！逼簽「同意書」硬上15年…二審判決出爐

更多民視新聞報導

兒童溜滑梯驚見「公嬤激戰」！不雅畫面全被拍下場慘了

色鬼硬上醉女強行襲胸！摸到「下身1物」竟嘆可惜

15歲失智柯基遭虐打「檢查結果出爐」！接續照護人找到了

