台中祭3大方案 豬肉攤可領4.5萬 廚餘駕駛日補助1500元

因應非洲豬瘟，台中市長盧秀燕31日在非洲豬瘟中央前進應變所記者會宣布，台中祭出3大支持方案。（圖／台中市府）

因應非洲豬瘟，行政院30日拍板11億元經費，對豬產業鏈提供補助。台中市長盧秀燕31日在非洲豬瘟中央前進應變所記者會宣布，台中提出3大支持方案，包括業者清運廚餘免收處理費、清運駕駛或助手每日最高補助1500元，另404處肉攤再加碼補助1.5萬元，即日起上路，用行動力挺產業。

農業部估計受禁宰禁運15天影響的豬產業從業人員約6.2萬至6.4萬人，行政院昨公布補貼方案。依法登記的養豬場、屠宰場負責人，以及經認定因非洲豬瘟管制受影響的農民組織及農企業，都能申請金融支持方案。

台中市長盧秀燕今宣布，台中提出3大支持方案，力挺第一線民間業者，包括一、廚餘處理不論焚化或掩埋，一般都需付費造成負擔，將全額免收處理費用，鼓勵業者妥善收受廚餘。二、協助清運廚餘的駕駛都是防疫戰士，包括司機或助手，依廚餘噸數每天最高補助1500元。

三、中央昨宣布肉商補助3萬元，台中市共計404攤，將加碼補助1萬5000元，一共是4萬5000元，為全國最高，以3大行動支持方案力挺產業，此方案即日起實施，並回溯自10月23日。盧秀燕也再度重申，市府目標是把疫情鎖在案場，病毒不外流，希望早日清零解封。

