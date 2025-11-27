台中禁售「核災5縣食品」再遭認定無效！中市府敗訴理由曝

北高行更一審今再度判決台中市府敗訴。資料照

台中市2021年修法禁止市內販售日本福島、茨城、櫪木、千葉、群馬五縣食品，引發中央、地方對食安權限的爭議。行政院認定地方無權自行制定進口或禁售標準，逕函告條文無效，台中市不服一路提起訴願與行政訴訟。台北高等行政法院昨（26日）再次駁回市府主張，指出食品安全與輻射容許量屬中央全國一致規範，台中市全面禁止特定地區食品並科罰，逾越自治法規的範圍，行政院函告無效並無不當。

本案源於台中市《食品安全衛生管理自治條例〉第10條之 1，規定市內食品業者不得販售「遭受輻射汙染食品」及「日本福島、茨城、櫪木、千葉、群馬五縣食品」。行政院2021年檢視後認為該規範牴觸中央法規及憲法保障貨物自由流通，遂函告宣告相關條文無效。台中市不服提起訴願、行政訴訟，一審敗訴後上訴，最高行政法院發回更審。本次更審結果仍維持駁回。

法院指出，食品屬商品，若為中央核准進口，即受憲法第148條保障貨物自由流通；地方不得自行設定進口禁令，否則將形成市場障礙，違反憲法與食安法規範。判決並指出，台中市將特定五縣食品全面禁止販售、加上罰則，實質上等同宣告該食品在台中「非法」，已明顯超過自治權限，也違反比例原則。

合議庭強調，食安法已明定輻射容許量標準與輸入限制均屬中央職權，地方無授權空間；自治法規若牴觸中央法律，主管機關本可逕函告無效。台中市主張條文屬「地方消保與衛生管理」範圍，並未設定新的容許量標準，但法院認為其效果實質影響跨區商業行為及全國流通，仍屬違法。

北高行最終判決台中市敗訴、駁回其訴。可上訴。



