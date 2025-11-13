台中禁止廚餘養豬「這是未來趨勢」 盧秀燕：中央不做我們做
非洲豬瘟疫情暫歇，台中市長盧秀燕今天表示，禁止廚餘餵豬是未來趨勢，即使中央不做，台中也會做，目前還在跟豬農與相關行業討論，也要考慮中央狀況；環保局則表示，正在積極籌畫去化方式，盼未來以掩埋和焚化以外的方式處理。
台中梧棲一間養豬場爆發全國首例非洲豬瘟，目前沒有驗出案場外其它案例，中央日前宣布解除豬隻禁運禁宰，不過繼續維持禁止廚餘餵豬。台中市議會今天市政總質詢，國民黨議員陳本添詢問，病毒來源到底是不是廚餘？如果是廚餘，怎麼可能只有1家養豬場中標？
盧秀燕表示，如果廚餘有問題，照理說廚餘和盛放廚餘的器皿應該驗出陽性，但並無驗出，目前「廚餘未煮熟是破口」只是暫時性推論，確實還不曉得確切的病毒來源；環保局副局長陳政良說，台中這次在廚餘蒸煮稽查的確執行不夠徹底，中央已針對強化，要求裝設新的監控設備。
民進黨議員陳俞融批評，台中市就是非洲豬瘟唯一破口，行政無能導致疫情爆發，雲林縣早就全面禁止廚餘餵豬，讓廚餘再利用，現在既然初步堵上防疫破口，下一步就是全面禁止廚餘養豬，盧秀燕能不能承諾？
盧秀燕回應，禁止廚餘養豬一定是未來趨勢，台中市應該會朝這方向去做，目前還在與所有的豬農與相關行業討論；她強調，中市府會考慮中央狀況，但也相信中央不會禁止，「中央不做，我們會做。」
環保局指出，台中市每天熟廚餘量約有300公噸，目前全部採焚化發電去化，另有約110公噸的生廚餘運到外埔綠能生態園區生質能發電。陳政良表示，希望未來也盡量採取焚化以外的去化方式，市府正在積極籌畫，包含高效堆肥、生質能發電與黑水虻等。
