台中福華大灑好康最狂30週年慶 餐飲滿3000送3000、住房買一送一

▲「30 一起，好運有你」1995出生者限定活動!平日入住或於館內餐廳用餐，有機會抽中豪華套房住宿券。（圖／台中福華大飯店提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】台中福華大飯店歡慶30週年，12月起以「30回甘」為靈感全面啟動史上最具力度的年度回饋方案，從餐飲、住房、APP會員禮遇到1212線上商城狂歡檔，全館推出多層級優惠，帶動年底餐飲聚餐、節慶送禮與國旅住房需求再升溫。包括餐飲滿3,000送3,000、住房買一送一、Line集點換禮與線上商城1212限時優惠，APP會員再享多重禮遇等，成為年底最具吸引力的旅宿促銷檔期，預計將掀起一波消費熱潮。此外1995年出生者平日來店消費即贈豪華套房抽獎券乙張(價值NT$26,400)，跟著台中福華一起幸福30。

▲1F 豪吧以台灣味結合30週年設計推出限定西點。（圖／台中福華大飯店提供）

▲台中福華30週年慶，線上商城同步祭出「1212狂歡購」指定常溫禮盒任選1盒贈雪蛤燕窩飲5瓶。（圖／台中福華大飯店提供）

餐飲方面，單筆消費滿 NT$3,000 送 NT$3,000 電子抵用券，再贈福華古早味糖葫蘆(每日限量)；單筆滿 NT$30,000 即可參加「豪禮任你抽」，獎項包含價值近3萬元的雅緻豪華套房住宿券、靈感羽毛枕、雪蛤燕窩飲禮盒、滴雞精禮盒、冷凍牛肉麵禮盒、咖啡禮盒等多項經典商品，抽獎總價值逾30萬元。館內三大餐廳覓舍、江南村、海華樓同步祭出30多道週年限定料理，內用即可參加LINE集點活動，集滿點數可兌換好餃子、古早味蛋糕等商品。1F豪吧亦推出 8款30週年限定西點，包括古早味蛋糕、經典柏林千層、4吋芋頭布丁蛋糕、柑橘乳酪切片等，以台灣味與台中福華經典呈現品牌30歲的甜蜜時刻。

▲台中福華30週年慶推出「30有禮 1+1」，住房買一送一，加碼贈限定好禮-「台灣好食券」與「福寶」絨毛吊飾。（圖／台中福華大飯店提供）

▲台中福華30週年慶-餐飲單筆滿$30,000 即可參加「豪禮任你抽」，獎項包含雅緻豪華套房住宿。（圖／台中福華大飯店提供）

住房方面，《30有禮1+1=2》住房專案，入住高級雙人房每晚 NT$5,930 起，含翌日早餐二客，再加贈一晚《30再續平日不含早住宿券》。每房加碼贈 30週年限定好禮—「台灣好食券」與「福寶」絨毛吊飾，會員APP再回饋老會員回住禮：凡於2025年來館住宿之APP會員，再次入住即可獲贈300點。

▲台中福華30週年餐飲優惠「三千翻倍」，單筆消費滿 $3,000 送 $3,000 電子抵用券。（圖／台中福華大飯店提供）



▲台中福華迎30，餐飲祭出「30 回甘」系列活動，推出週年限定料理及多重驚喜優惠。（圖／台中福華大飯店提供）

週年慶期間，線上商城「饗福商城」與1F豪吧營運同步啟動「1212狂歡購」，超值回饋最低51折起。多款常溫禮盒任選一盒送雪蛤燕窩飲五瓶（66折），優惠價 NT$1,580、冷凍牛肉麵禮盒加 NT$12多1盒（51折）、好餃子新品享買二送一（66折）、羽毛被搭配羽毛枕組(67折)等多款生活選品限時特惠。豪吧亦推出咖啡買一送一，國旅卡消費再享多重滿額贈禮。

▲台中福華電商1212狂歡購-冷凍牛肉麵禮盒加 $12 多1盒。（圖／台中福華大飯店提供）

▲好評熱銷的好餃子新品享買二送一，台中福華線上商城與1F豪吧同步優惠。（圖／台中福華大飯店提供）

此外《30一起，好運有你》祭出1995年出生者限定活動，平日來館消費可獲得豪華套房住宿抽獎券乙張。APP會員活動則推出《APP會員五大禮遇》包括點數三倍送、迎新禮、會員來店禮、滿額加購與點數放大術，多重優惠加碼回饋。



▲童趣的古早味手工糖葫蘆，單筆消費滿 NT$3,000 送 NT$3,000 電子抵用券。（圖／台中福華大飯店提供）

台中福華表示，年底最強促銷檔期一次到位，今年30週年優惠層級全面拉高，從餐飲、住宿到線上商城全面帶動買氣，加上多樣化的超值回饋活動，鎖定年末消費需求，預期將帶動推升餐飲與旅宿市場買氣與整體消費市場熱度。

訂房專線：04-2463-2323

餐飲專線：（04）2463-2323轉2301 江南村、21601 海華樓、2304 覓舍

1F豪吧門市訂購專線：04-2463-2323轉2036豪吧（1F）

饗福商城 線上訂購：https://tc-howard.com/