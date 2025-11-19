台中福華搶商機 年菜外帶+除夕圍爐一站滿足
[NOWnews今日新聞] 馬年春節年菜檔即將引爆，台中福華大飯店搶攻商機，同步推出常溫外帶年菜、冷凍宅配套組以及館內除夕圍爐宴、新春饗宴，即日起全系列開賣。台中福華表示，依據往年經驗，春節年菜與圍爐宴都是一推出就滿場，歡迎手刀快搶，提前預訂。
台中福華指出，「常溫年菜」一向是消費者詢問度最高的品項，今年主打經典八道料理，由星級主廚手工製作，即日起至2026年2月11日開放預購，包括金馬滿福大拼盤、魚翅臻品佛跳牆、翠玉甘露龍虎斑、避風塘蒜香羊排、豪皇鮮鮑燒烏參等，10人份優惠價13888元，5人份9888元，隨餐贈保溫袋，限量供應。
看準宅食需求爆發，台中福華祭出三款冷凍年菜組，即日起至2026年2月6日預購，2026年2月1日前訂購，享早鳥優惠：中式與素食各3988元、西式4588元。加碼贈送經典原味生乳捲（中/西式套組）與八寶鑲芋泥（素食套組），可於1樓豪吧、饗福商城及各大通路下單，提供宅配到府服務。
除夕與春節期間館內餐飲同步亮相，中式除夕圍爐宴全桌24800元+10%，端出香蒜金磚龍蝦、金蔥甘露龍虎斑、瑤柱花膠燉烏雞等十道佳餚。覓舍西式半自助饗宴每位2599元+10%，提供美國特級肋眼牛排、焗烤半隻波士頓龍蝦雙拼主菜，採兩輪用餐時段。
營造節慶氣氛，除夕夜館內安排樂團演出、迎賓活動，並加碼抽大獎助共。台中福華表示，依往年經驗，今年年菜與圍爐訂位也將早早滿場，歡迎提前預訂。訂位專線：台中福華大飯店（04）2463-2323 訂購，網站：城 https://tc-howard.com/
