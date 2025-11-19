台中福華搶攻農曆春節商機 常溫外帶年菜、冷凍宅配到府、除夕圍爐一站式滿足

▲台中福華大飯店推出常溫年菜外帶組，10人份優惠價$13,888(原價$16,888)。（圖／台中福華大飯店提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】歲末春節檔期即將引爆，台中福華大飯店為搶攻年菜與圍爐商機，今年同步推出常溫外帶年菜、冷凍宅配套組，以及館內除夕圍爐宴、新春饗宴，全系列全面開賣。

▲台中福華冷凍年菜「開運西式海陸年菜套組」早鳥優惠價$4,588 (原價$6,200)。（圖／台中福華大飯店提供）

台中福華指出，「常溫年菜」仍是消費者詢問度最高的品項，今年主打經典八道料理，由星級主廚手工製作，即日起至2026/2/11預購，包括金馬滿福大拼盤、魚翅臻品佛跳牆、翠玉甘露龍虎斑、避風塘蒜香羊排、豪皇鮮鮑燒烏參等，10人份優惠價13,888元（原價16,888元）、5人份9,888元（原價11,888元），隨餐贈保溫袋，限量供應。

▲台中福華冷凍年菜中式「開運御膳年菜套組」，早鳥優惠價$3,988 (原價$5,200)。（圖／台中福華大飯店提供）

看準宅食需求爆發，台中福華也祭出三款冷凍年菜組，即日起至2026/2/6預購，2026/2/1前訂購享早鳥優惠：中式與素食各3,988元（原價5,200元）、西式4,588元（原價6,200元）。加碼贈經典原味生乳捲（中/西式套組）與八寶鑲芋泥（素食套組），可於1樓豪吧、饗福商城及各大通路下單，並提供宅配到府服務。

▲台中福華冷凍素食「開運錦繡素食年菜套組」早鳥優惠價$3,988 (原價$5,200) ，提供蔬食者年菜。（圖／台中福華大飯店提供）

除夕與春節期間館內餐飲同步亮相，中式除夕圍爐宴全桌24,800元+10%，端出香蒜金磚龍蝦、金蔥甘露龍虎斑、瑤柱花膠燉烏雞等十道佳餚。覓舍西式半自助饗宴每位2,599元+10%，提供美國特級肋眼牛排、焗烤半隻波士頓龍蝦雙拼主菜，採兩輪用餐時段。

▲「瑤柱花膠燉全雞」，富含高膠原蛋白，滋補養顏，食材豐盛是團圓的好選擇，冷凍年菜。（圖／台中福華大飯店提供）

為營造節慶氣氛，除夕夜館內安排樂團演出、迎賓活動，並加碼抽大獎。台中福華預估今年年菜與圍爐訂位將提早滿場，建議消費者提前預訂。

▲「蠔皇鮮鮑燒烏參」最強常溫年菜，重磅上桌。（圖／台中福華大飯店提供）

▲訂購中、西式冷凍年菜套組，贈經典原味生乳捲(價值$580)。（圖／台中福華大飯店提供）

訂位專線：

台中福華大飯店（04）2463-2323 轉2301、2302江南村

轉21601、21602海華樓

轉2304 覓舍

轉2036 豪吧

訂購網站：

饗福商城 https://tc-howard.com/