台中福華攜手西螺福興宮端午送暖 端粽傳愛關懷弱勢
【民眾網諸葛志一臺中報導】端午佳節將近，台中福華大飯店攜手西螺福興宮12日舉辦端午公益送暖活動，捐贈愛心粽及多項生活關懷物資，透過實際送暖行動陪伴弱勢家庭歡度佳節。
捐贈儀式於西螺福興宮舉行，由西螺福興宮董事長楊文鐘、台中福華大飯店副總經理鄭鴻儒及西螺分局分局長吳誌權共同出席見證。捐贈內容包括愛心粽、滴雞精、雪蛤燕窩飲及堅果花椒醬等物資，希望藉由節慶關懷，為弱勢家庭增添溫暖與支持。
西螺福興宮表示，福興宮長期秉持太平媽慈悲濟世精神，除推動宗教文化活動外，也積極投入公益關懷，希望將信仰力量化為實際行動，協助有需要的民眾度過生活難關，並藉由端午佳節傳遞社會互助與關懷精神。
台中福華大飯店指出，飯店多年來持續透過愛心社推動公益服務，鼓勵同仁參與各項社會關懷行動。此次與西螺福興宮合作辦理送暖活動，不僅希望為弱勢家庭送上節慶祝福，也期盼透過企業資源投入，實踐社會責任，讓關懷與善意持續在社會中流動。
西螺分局分局長吳誌權表示，感謝地方信仰團體與企業共同投入公益服務，透過公私協力關懷弱勢族群，不僅展現社會溫暖，也讓端午佳節更具意義，期盼未來有更多民間力量共同參與公益行動。
福華飯店表示，此次活動結合宗教信仰、企業資源與社會關懷力量，不只是單純的物資捐贈，更象徵社會各界攜手傳遞愛心。未來西螺福興宮與台中福華大飯店將持續投入公益服務，以實際行動回饋社會，讓關懷與善循環持續擴散。
《圖說》台中福華飯店捐贈愛心粽及禮盒，陪伴弱勢家庭與孤老長者溫暖過節。（福華飯店提供）
其他人也在看
【Follow法人】外資本周已提款2862億元...今回補286億元 分析師：未積極轉多
台股今（12）日反彈逾千點，成功收復4萬4大關，三大法人連袂買超505.69億元，其中，外資終結連6賣，今轉為買超286.9億元，主要買超主動式ETF 00403A以及00981A，合計逾22萬張，另外還青睞航空雙雄華航（2610）和長榮航（2618）；賣超冠軍則為友達（2409）遭砍2.6萬張。分析師表示，若納入期貨空單部位觀察，目前外資操作仍偏向觀望，尚未出現積極轉多訊號。
蕭煌奇砸千萬玩股票 聽新聞當操盤手曾「3天蒸發一棟房」
金曲歌王蕭煌奇憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》，在第37屆金曲獎強勢入圍「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度專輯獎」以及「最佳作曲人獎」四項大獎，即將角逐生涯第五座台語歌王獎座。在金曲揭曉前夕，他更無預警拋出震撼彈，宣布將於今年9月再度登上台北小巨蛋，舉辦全新個人巡迴演唱會「BRAVO」，可謂雙喜臨門。而在音樂光環背後，蕭煌奇受訪時更罕見透露自己「隱藏版操盤手」的驚人身分，砸下8位數揮軍股市，甚至經歷過「3天蒸發一棟房」的驚心動魄體悟，引發外界高度關注。
「沒想過他們這麼有錢」：台灣民間網站揭露多名立委、議員持股上億元
網站揭露，「台灣政壇股王」為國民黨籍台中市議會議長張清照，其持股市值約50億元新台幣，顏寬恒和王鴻薇則為立法院的股王、股后。
亞股過熱了嗎？「韓股比台股便宜」霸菱李偉博示警SpaceX「世紀大抽血」
亞股過熱了嗎？霸菱亞太區策略投資總監李偉博（Robert Li）今（11）日來台受訪表示，他認為「台股估值高於韓國，現在是不太便宜了」，他同時也示警，全球首富馬斯克旗下航太公司SpaceX與OpenAI、Anthropic等三大科技公司將在美股上市掛牌，「將會超過美股2025年所有IPO的總和」會從市場抽取相當流動性，還有中東地緣政治懸而未決，造成市場上上下下，他提到霸菱已減碼股市，伺上市一段時間後再尋找投資機會。
高雄民生醫院爆登革熱群聚5人確診 院區降載清消、疾管署成立機動隊馳援
時隔8年再度爆出醫院登革熱群聚事件，高雄今天（12日）新增5例本土登革熱確診病例，個案皆為民生醫院住院病患，院內爆發局部群聚感染，衛生局表示，民生醫院即日起病房降載清消，截至今天中午11時已擴大採檢131人。疾管署已成立機動防疫隊支援高雄。
大谷翔平比賽中突傷退外界關注！教頭羅伯斯賽後親吐「最新傷勢狀況」
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇今天面對海盜，大谷翔平今天打出雙安，但在7局上遭替換下場，道奇官方稍早證實大谷因為左膝發炎提前傷退，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也做出最新回應。
吃豆腐？宏都拉斯官方帳冊驚見China Taiwan
[NOWNEWS今日新聞]宏都拉斯2023年3月與台灣結束超過80年邦誼，轉而與中國建交，當時宏國政府宣稱盼從北京取得更多經濟支持與貸款。不過，和台灣斷交2年多後，宏都拉斯不僅未明顯享受到中國承諾的經...
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
日本退稅新制11月上路！藥妝、精品怎麼退？10個最容易踩雷的問題一次看
日本一直是台灣旅客最愛的旅遊目的地之一，不少人到日本除了賞櫻、泡溫泉、美食巡禮之外，更少不了藥妝、電器、服飾與精品採購行程。不過從2026年11月起，日本免稅制度將迎來重大變革。過去大家熟悉的「結帳直接免稅」，未來將改為「先付款、離境後退稅」，消息一出也讓不少準備赴日旅遊的民眾開始擔心：是不是要提早4小時到機場？免稅品一定要隨身攜帶嗎？買一堆保養品和酒類又該怎麼辦？如果近期有計畫前往日本旅遊，建議先搞懂以下10個重點，避免出境當天手忙腳亂，甚至影響退稅流程。
前員工出面緩頰！遭抓包離職還自稱「執行長特助」 劉伊心鬆口真相
現任老虎牙子董娘的劉伊心近來因為開出職缺引發熱議，有網友質疑月薪4萬5000元，不過工作內容需要包辦家教、司機、保母與影音製作等，對此，劉伊心出面道歉，強調薪資可以討論，其中，她的前特助也發聲幫忙緩頰，但有網友卻表示對方依舊對外宣稱是「執行長特助」，質疑她是否已經離職，對此，劉伊心也正面回應了。蔡佩伶報導
賤賣台糖土地欠1.7億 吳乃仁裁定管收
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 民進黨大老吳乃仁擔任台糖董事長時，被控賤賣台糖土地給民間公司，被依背信等罪判刑9月定讞，並服刑完畢，不過，台糖公司另對吳提起附帶民事賠償，法院判決吳乃仁連帶賠償台糖1.1億元確定，加計利息等1.7億元，台中地院日前簽發拘票囑託台北地院拘提吳乃仁，但是並沒拘提到案，吳乃仁今（12）日委任律師向中院表示願意到院接受訊問，...
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
索馬利蘭駐台代表處遷址！吳志中喊友誼萬歲
[NOWNEWS今日新聞]索馬利蘭共和國（RepublicofSomaliland）駐台灣代表處今（12）日舉行新址開館儀式，駐台大使拉加爾（MahmoudAdamJamaGalaal）致詞表示，台灣...
月薪45K「上午看盤下午打遊戲」！ 他曝1夢幻職業 網嘆：比保全爽
月薪45K「上午看盤下午打遊戲」！ 他曝1夢幻職業 網嘆：比保全爽
洪都拉斯昔押房買股「慘暴跌剩6元」 最終結局竟神反轉
娛樂中心／邱于芳報導因模仿「心海羅盤」葉教授走紅的藝人洪都拉斯，最近在民視熱播八點檔《豆腐媽媽》飾演萬家一家之主，和劇中演員展開多場精彩對手戲。他曾在談話性節目中分享，自己股齡已有30年，當年會從搞笑藝人斜槓成為演員，將專注力放在演戲上，和投資有關係。當年他曾將房子拿去抵押，以一張10幾塊的股價買進500張銀行股，然而買了之後，該檔股票卻一路跌至6塊，因此和老婆天天失眠，沒想到迎來驚人反轉。
台積電強勢進駐屏東！魏哲家親簽「金鏟」 加持動土
屏東科學園區半導體供應鏈專區今日盛大動土，台積電董事長魏哲家親簽金鏟子討彩頭，象徵與夥伴緊密合作。總統賴清德親臨現場，宣示打造大南方科技廊帶，讓屏東轉型為全球尖端科技核心。該園區預計創造5,400個就業機會及360億元年產值，除半導體外，未來更將引進太空產業與智慧機器人。透過一站式服務與人才培訓，屏東將成為全球供應鏈的明日之星，實現人才留鄉發展願景並強化臺灣產業韌性。
中職》劉致榮遭紅襪釋出 葉君璋認為他該回來並透露2019年就跟他聯絡
投手劉致榮遭紅襪釋出，暫時結束美職生涯，昨深夜他在社群平台發文，感謝紅襪讓他圓了小時候到美國打球的夢
果酸換膚臉全爛！竟是「這原因」惹禍 黑心商人遭逮送辦
【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市衛生局接獲檢舉，有民眾前往皮膚科診所「果酸換膚」，事後臉部竟出現大面積灼傷，檢調追查發現，代理美國某品牌保養品的經銷商，從2007年後就未再進口，還將過期產品重新分裝、竄改製造及有效日期，照樣賣給醫院與診所牟利，前（10）天專案小組發動搜索，帶回嚴姓負責人等5人釐清案情，檢方複訊後聲押，法院裁定嚴男以80萬元交保，擔任公司幹部的兩名子女則以30萬交保。