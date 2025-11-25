台中福華獲GSTC飯店認證永續款待理念獲肯定
[NOWnews今日新聞] 邁入30週年的台中福華大飯店，以「永續光年」為主題揭開品牌新篇章。飯店除持續深化在地美食文化與藝文交流，更將ESG理念融入營運細節，從能源管理、綠色餐飲、減塑行動到社會公益皆積極落實。在創立30週年前夕，以卓越永續經營成果通過GSTC飯店認證，成為全台少數獲此國際級殊榮的星級飯店，讓永續「款待」理念與國際接軌。
台中福華飯店表示，GSTC認證係以全球永續旅遊準則四大支柱─永續管理、社會經濟、文化資產與環境保護為審查為基礎。此次是由總部位於荷蘭，擁有百年歷史的國際驗證機構 Control Union Certifications（CU）審核與核發。CU是通過全球永續旅遊委員會（GSTC）認證的驗證機構之一，專為飯店和旅遊業者提供GSTC準則的驗證。
在環境保護方面，台中福華近年推動多項節能與資源循環措施，包括全面汰換館內照明為高效率節能設備、導入智慧溫控系統，從源頭減少能源消耗；並積極實施廚餘回收再利用與循環餐具政策，落實資源循環零廢棄理念。同時，在餐飲採購上強化「在地、永續」策略，採用在地小農食材，讓旅客在每一道佳餚中，都能嚐到土地風味與季節特色。
台中福華飯店不僅關懷外部社會，更重視內部夥伴的成長與福祉，致力建立公平友善的工作環境與完善的職涯發展計畫，讓每位員工都能在福華感受到被重視的溫暖與力量。同時延伸「藝術即生活」品牌精神，攜手中部在地藝術家展出《蠟筆之華》特展，將永續從環境議題昇華為一種文化厚度的堆疊。
在公益方面，台中福華長期與華山基金會、偏鄉學童公益單位合作，定期舉辦主題式愛心活動及捐助，同寺積極投入社會關懷，強化企業公民責任，將台中福華的溫暖擴散至城市每一處角落，持續帶動善的循環。
台中福華表示，永續不僅是企業責任，更是迎來下一個30年的核心理念。未來將持續推動「綠色住宿」及「無塑餐飲」等永續方案，致力成為台灣永續款待的示範標竿，讓旅客在每段旅程中，都能體驗到綠色與溫度並行的永續款待。
