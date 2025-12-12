台中福華「30回甘」慶週年 餐飲、住房、APP。線上商城全館多項優惠

《圖說》餐飲同步祭出「30 回甘」系列活動，推出週年限定料理及多重驚喜優惠。

【民眾網諸葛志一台中報導】台中福華大飯店歡慶30週年，12月起以「30回甘」為靈感全面啟動史上最具力度的年度回饋方案，從餐飲、住房、APP會員禮遇到1212線上商城狂歡檔，全館推出多層級優惠，帶動年底餐飲聚餐、節慶送禮與國旅住房需求再升溫。此外1995年出生者平日來店消費即贈豪華套房抽獎券乙張，價值NT$26,400，跟著台中福華一起幸福30。

在餐飲方面，消費者可享「三千翻倍」的超值回饋。單筆餐飲消費滿 NT$3,000，即贈送 NT$3,000 餐飲電子抵用券，並加贈每日限量的福華古早味糖葫蘆。若單筆消費滿 NT$30,000，更可參加「豪禮任你抽」活動，獎項包含價值近3萬元的雅緻豪華套房住宿券、雪蛤燕窩飲禮盒等多項經典商品，抽獎總價值逾30萬元。

廣告 廣告

《圖說》「30 一起，好運有你」1995出生者平日入住或於館內餐廳用餐，有機會抽中「豪華套房」。

館內三大餐廳覓舍、江南村、海華樓同步推出30多道週年限定料理，內用可參加LINE集點活動，集滿點數可兌換好餃子或古早味蛋糕。1F豪吧也推出8款30週年限定西點，包括古早味蛋糕、經典柏林千層、4吋芋頭布丁蛋糕、柑橘乳酪切片等，以台灣味與福華經典呈現品牌的甜蜜時刻。

住房方面，《30有禮1+1=2》住房專案相當吸睛，入住高級雙人房每晚NT$5,930 起，含翌日早餐二客，再加贈一晚《30再續平日不含早住宿券》。每房並加碼贈送30週年限定紀念品「福寶」絨毛吊飾與「台灣好食券」乙組。針對會員，飯店推出《APP會員五大禮遇》，包括活動期間點數天天三倍送、迎新禮、來店禮等加碼回饋。

《圖說》台中福華大飯店歡慶30週年，以「30回甘」全面啟動史上最具力度的年度回饋方案。

線上商城「饗福商城」與1F豪吧營運同步啟動「1212狂歡購」，推出超值回饋最低51折起。例如，饗福冷凍牛肉麵禮盒加NT$12 可多一盒（51折），以及好餃子新品買二送一（66折）；豪吧現場咖啡亦推出買一送一優惠。台中福華表示，年底最強促銷檔期一次到位，優惠層級全面拉高，預期將帶動推升整體消費市場熱度。

此外《30一起，好運有你》祭出1995年出生者限定活動，平日來館消費可獲得豪華套房住宿抽獎券乙張。台中福華表示，年底最強促銷檔期一次到位，今年30週年優惠層級全面拉高，從餐飲、住宿到線上商城全面帶動買氣，加上多樣化的超值回饋活動，鎖定年末消費需求，預期將帶動推升餐飲與旅宿市場買氣與整體消費市場熱度。